Ahora Facebook lo acompañará hasta el más allá

Facebook quiere ser la red social de tu vida... y hasta de tu muerte, e incluso en el más allá, reveló la empresa este jueves al incorporar una nueva función en su interfase.



La mayor red social del mundo implementó una actualización de su página web que permitirá a sus miembros designar un "contacto heredero", quien podría controlar el perfil e incluso escribir nuevos mensajes después de la muerte de un usuario que así lo desee.



"Facebook es un espacio para compartir y conectarse con los amigos y familiares. Para muchos de nosotros es también un espacio para recordar y honrar aquellos que perdimos", informó un artículo en el blog de Facebook, anunciando la nueva función.



Hasta ahora, Facebook podía crear una página de homenaje cuando se informaba acerca de la muerte de un miembro de la red social, pero ésta no podía ser manejada por otra persona.



Pero "hablando con la gente que ha experimentado una pérdida, creemos que podemos hacer más para apoyar a quienes están en duelo y a quienes quieren decidir qué pasa con su cuenta luego de su muerte".



Los miembros que opten por usar esta actualización, el "contacto heredero" podrá escribir una entrada para anunciar el velorio o compartir un mensaje especial.



El administrador de la cuenta también podría actualizar el perfil y la foto del usuario, y aceptar nuevas solicitudes de amistad de conocidos y familiares que aún no estaban conectados en Facebook.



Al autorizar un "heredero", el miembro de Facebook también da su consentimiento para bajar el archivo de fotos, entradas e informaciones del perfil compartidas en la red social.



"Las otras configuraciones permanecerán igual a como estaban en la cuenta antes", explica el artículo del blog.



"El contacto heredero no podrá iniciar la sesión de la persona que murió o ver sus mensajes privados", añade.



El anuncio surge en medio de preocupaciones acerca del destino de los "bienes digitales" de una persona después de su muerte. Expertos legales dicen que la propiedad del almacenaje en la nube de cuentas, correos electrónicos y archivos de música y libros en línea permanece sujeto a interpretación.



AFP.