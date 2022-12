Alcalde de Cali dice que pico y placa desde las 6:00 a.m. ya no es necesario

En las zonas de Cali con más problemas de movilidad se apagaron los semáforos en las horas pico para que agentes de tránsito regulen el flujo de vehículos.



El alcalde Rodrigo Guerrero cree que el pico y placa desde las 6:00 de la mañana, que estaba previsto para iniciar en el mes de junio, no será necesario con estas y otras medidas. (Lea también: Desde este miércoles se amplía el pico y placa en Cali )



“Con la ola verde que la puse a funcionar, con los guardas que están controlando las intersecciones, con los cambios que ya están haciendo varios padres de familia para reunirse y llevar uno el carro y lo mismo los estudiantes de las universidades que se pongan de acuerdo para que no llegue cada uno en su carro, sino 3 o 4. Eso ha dado la sensación que no es necesaria esa medida”, dijo el alcalde Guerrero. (Lea también: Josías Fiesco, el joven que a los 11 años fue alcalde honoris causa de Cali )



El funcionario también anunció obras viales para descongestionar zonas de colegios y universidades en el sur de la ciudad.