Alcalde de Cali se echa para atrás con propuesta de reabrir discotecas en la calle

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, habló con BLU Radio sobre la alerta naranja emitida el pasado jueves 27 de abril que cobija a toda la ciudad ante los recientes casos de COVID-19.

El mandatario aseguró que la ciudad vive un “tiempo molotov” por lo que debió acudir a nuevas medidas para proteger a los caleños.

“Existe una fatiga por la cuarentena y por eso es necesario hacer un relanzamiento de una estrategia que convoque la atención de la ciudadanía para minimizar los daños a la vida”, dijo Ospina.

“Me preocupa mucho Tumaco y Buenaventura por su vínculo estrecho con Cali. Esta alerta naranja es un llamado a todos para consolidar estrategias de cuidado”, señaló.

Y es que hasta la mañana de este viernes 28 de mayo, la ciudad registraba 2.311 casos confirmados, 102 fallecidos y 670 recuperados.

Además, Ospina precisó que hay una ocupación del 76% de las camas de cuidados intensivos entre pacientes COVID y de otras patologías.

“Este dilema tiene solución desde los ciudadanos y que ellos actúen con responsabilidad”, dijo.

A su vez, el mandatario se pronunció sobre su polémica propuesta de reabrir

las discotecas caleñas realizando estrategias de rumba en la calle.

“La evidencia y las circunstancias de muertes y contagiados me hacen pensar que esa estrategia tiene que esperar. Yo pienso las acciones políticas desde la evidencia científica, no desde el querer”, dijo Ospina.

“Yo podría querer abrir esos espacios, pero la evidencia científica me dice que hay una velocidad de contagio de 1,5 y uno 16, además que la enfermedad no se ha expresado en toda su categorización, por eso en relación a la reapertura de la rumba la ciencia me dice: espere”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa aquí:

