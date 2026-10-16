Alcalde de Teruel ordenó evacuar la Administración Municipal horas antes de los ataques con drones

El alcalde de Teruel, Germán Morales, confirmó en comunicación con Blu Radio que, gracias a la evacuación preventiva ordenada en la mañana, se logró retirar al personal de la Administración Municipal antes de que comenzaran los ataques. Según el reporte preliminar, durante el atentado se registraron cinco detonaciones y un uniformado resultó herido.

La decisión se tomó luego de que la Policía recibiera información sobre la presencia de un dron en uno de los accesos al municipio. Según el mandatario, una o dos horas después de la evacuación comenzaron los ataques contra la estación de Policía. En este edificio también funcionan la Alcaldía y entidades como el Concejo Municipal, la Personería, las Empresas Públicas y la Inspección de Policía.

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“Gracias a Dios, di la orden esta mañana de evacuar toda la Administración Municipal, porque hubo una comunicación en la que se informaba a la Policía sobre la presencia de un dron en uno de los accesos al municipio. Ante esto, di la orden inmediata de evacuación de la Alcaldía. Una o dos horas después de esta evacuación, comenzaron los ataques contra la estación de Policía y las instalaciones de la Alcaldía”.

Ante esta situación, el mandatario hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental para que se tomen medidas urgentes que permitan reforzar la seguridad en el municipio, que ha sido blanco de varios ataques contra la estación de Policía.

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“Le pedimos de corazón al Gobierno Nacional que le ponga los ojos al municipio de Teruel, que ha sido duramente afectado. Este fue el primer municipio del Huila afectado por ataques con drones.

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Empezamos el 7 de agosto y necesitamos refuerzos en materia de seguridad. Gracias a Dios, no hemos tenido pérdidas de vidas, porque hemos contado con el apoyo de la misma comunidad. De lo contrario, hoy tendríamos mucho que lamentar”, manifestó el alcalde.

Por último, indicó que los habitantes de Teruel necesitan acciones inmediatas para garantizar su seguridad y evitar nuevos ataques. “No queremos que esto siga siendo un tema para el futuro; lo que ha venido pasando es para actuar, no para quedarnos esperando”.

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Entretanto, unidades antiexplosivos adelantan el procedimiento para retirar uno de los artefactos explosivos lanzados desde un dron durante el ataque contra la estación de Policía de Teruel, Huila. El artefacto cayó en el parque principal y, aunque no detonó, representa un riesgo para la comunidad.