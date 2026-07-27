Alcalde electo de Tunja promete recuperar la confianza y enfrentar crisis institucional de la ciudad

Con un mensaje centrado en la recuperación de la confianza ciudadana y el compromiso de sacar a Tunja de la crisis institucional que atraviesa, Rafael Acevedo recibió el respaldo de los electores para convertirse en el nuevo alcalde de la capital boyacense.

Tras conocerse los resultados, el mandatario electo agradeció el apoyo recibido en las urnas y aseguró que el principal reto de su administración será devolverle a la ciudad una gestión transparente, eficiente y enfocada en las necesidades de los tunjanos.

Acevedo afirmó que los 17 meses de gobierno que tendrá por delante serán determinantes para comenzar a transformar el rumbo del municipio. En ese sentido, señaló que su administración trabajará de manera permanente para superar los problemas que, según dijo, han afectado el funcionamiento de la alcaldía y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Le puede interesar: Rafael Acevedo Pedroza es el nuevo alcalde de Tunja



El alcalde electo también hizo énfasis en la necesidad de dejar atrás los cuestionamientos por presuntos hechos de corrupción y la falta de resultados administrativos que, en su criterio, han marcado los últimos años. Aseguró que la prioridad será garantizar una gestión basada en el trabajo, la planeación y la cercanía con la comunidad.

Como parte de sus primeras decisiones, anunció que conformará un gabinete integrado por profesionales con experiencia técnica y capacidad de gestión, con el objetivo de acelerar la ejecución de proyectos y atender los principales desafíos que enfrenta la ciudad en materia administrativa, de infraestructura y desarrollo.

Además de responder a las necesidades más urgentes, Acevedo planteó la construcción de una hoja de ruta que permita proyectar el crecimiento de Tunja en las próximas dos décadas, con iniciativas que trasciendan el periodo de gobierno y sienten las bases para un desarrollo sostenible de la capital de Boyacá.

Publicidad

¿Quién es Rafael Acevedo?

Rafael Acevedo, del partido ASI. Foto: redes, Gobernación de Boyacá.

Rafael Acevedo es un dirigente político boyacense que llega a la Alcaldía de Tunja tras obtener el respaldo mayoritario en las elecciones atípicas realizadas en la ciudad. Su discurso ha estado enfocado en la recuperación de la institucionalidad, la transparencia en la administración pública y el fortalecimiento de la gestión técnica.

Publicidad

Durante la campaña planteó como ejes de su gobierno la lucha contra la corrupción, la conformación de un equipo de alto nivel y la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo de Tunja a mediano y largo plazo.