Rafael Acevedo Pedroza es el nuevo alcalde de Tunja

El arquitecto Rafael Acevedo Pedroza de la Alianza Social Independiente (ASI) fue electo alcalde de Tunja, Boyacá con 10.758 votos que representan el 24, 77 % de los sufragios en las elecciones de este domingo 26 de julio.

En el segundo puesto se ubicó Yamir Oswaldo López Peña de la Alianza Verde y en Marcha, oposición del destituido alcalde, con 9.217 votos (21.22 %). La diferencia entre Acevedo y López Peña fue de 1.541 votos.

El tercer lugar de la votación fue para Sandra Milena Estupiñán del partido Conservador y Cambio Radical (7.730 votos - 17,8 %), el cuarto puesto para Yerson Nicolás Cortés Esteban del Pacto Históruco (6.647 votos - 15.3 %) y en el quinto puesto quedó Eduar Javier Parra Guerrero de Dignidad y Compromiso (2.668 votos - 6,14 %). En total se inscribieron 11 candidatos.

El ganador, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, llegó de su natal Guacamayas a Tunja cuando tenía 10 años y después hizo estudios universitarios en Bogotá. Fue secretario de Infraestructura durante la gestión del alcalde Pablo Emilio Cepeda Novoa y después fue diputado de la Asamblea departamental de Boyacá.



En cuanto al proceso electoral, éste se desarrolló debido a la destitución del exalcalde Mikhail Krasnov, a quien la Sección Quinta del Consejo de Estado le anuló su elección como mandatario municipal debido a que había firmado contratos con entidades públicas, dentro del lapso de menos de un año antes de ser electo.