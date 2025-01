Alcalde Galán tras aplazamiento de pagos para el metro de Bogotá: “Nunca hubo acuerdo”

A través de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió nuevamente a la polémica por el aplazamiento de recursos, dispuesto por el Gobierno nacional , para proyectos como el metro de la ciudad. Galán aseguró que nunca hubo un acuerdo para posponer los pagos que debía hacer la Nación.

“Claro que nosotros estábamos informados sobre el problema del Gobierno nacional con el presupuesto. De hecho, tuvimos varias reuniones en las que buscamos fórmulas que funcionaran para ambas partes. Sin embargo, nunca hubo un acuerdo sobre el aplazamiento. La expedición de ese decreto no nos fue informada y nos enteramos de su contenido por medios de comunicación”, dijo Galán.

Ministra @maferojas, buenas tardes. Algunas precisiones importantes sobre su entrevista:



1. Claro que nosotros estábamos informados sobre el problema del Gobierno Nacional con el presupuesto. De hecho, tuvimos varias reuniones en las que buscamos fórmulas que funcionaran para… https://t.co/qtroWydw6M — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 29, 2025

En medio de su publicación, el alcalde responde a una entrevista, de Mañanas Blu con Camila Zuluaga, en la que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que Galán ya sabía de la suspensión de los 770.000 millones de pesos para el metro de Bogotá. El mandatario cuestiona al Gobierno el hecho de que no realice los pagos, pues incurriría en un incumplimiento del contrato.

“Con todo respeto, ministra, no es tan simple como ‘escoger las prioridades’. Estamos hablando de un contrato que, como usted sabe, es ley para las partes. Aplazar esos recursos de manera unilateral constituiría, de materializarse, un incumplimiento del contrato. Es claro que un aplazamiento no equivale, necesariamente, a un recorte, pero a hoy, no tenemos información suficiente sobre ese aplazamiento”, finalizó el alcalde Galán.

Cabe recordar que, a la fecha, el aplazamiento de los recursos tiene en vilo a tres importantes obras de la capital: el metro de Bogotá con pagos de hasta 770.000 millones de pesos; el Regiotram de Occidente, con más de $345.000 millones; y la troncal de la calle 13, con más de 328.000 millones de pesos.