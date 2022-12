Alejandro Falla clasificó a segunda ronda en Miami

El colombiano Alejandro Falla, el argentino Federico Delbonis y el brasileño Thomaz Belluicci estuvieron de fiesta el jueves en el torneo Masters 1000 de Miami, mientras que la rusa María Sharapova fue sorprendida por una 'novata' compatriota por segunda vez en su primer día de competencia en el certamen, considerado el 'quinto Grand Slam'.



Falla fue la nota destacada a primera hora al avanzar a segunda ronda tras superar al germano Michael Berrer en tres peleados sets por 6-7 (5/7), 6-4, 6-4 y se medirá en la siguiente fase con el croata Ivo Karlovic, vigésimo sembrado.



El cafetero, que emparejó así el tope personal frente al alemán 1-1, entró al torneo, al igual que su oponente, por la vía de la 'qualy'.



Falla señaló que "el partido fue difícil, pero después de perder el primer set en tie-break pude imponerme en los dos siguientes gracias a la preparación física que he tenido en esta temporada".



Por su parte, Delbonis también avanzó a segunda ronda al vencer al checo Jiri Vasely en tres peleados sets 7-6 (7/4), 3-6, 7-5 y luchará en la siguiente manga contra el español David Ferrer, sexto sembrado.



Delbonis, 77 del escalafón mundial, empató el tope personal contra el checo 1-1 y mejoró su récord en el evento de la Capital del Sol, ya que el año pasado sucumbió en la primera ronda.



En un peleado encuentro el brasileño Belluicci superó al veterano australiano Lleyton Hewitt con parciales de 7-5, 6-7 (2/7), 6-4 en dos horas y 58 minutos. El suramericano irá ahora contra el uruguayo Pablo Cuevas (N.19).



En el partido de semifondo, la bella Sharapova, segunda sembrada, le dio la posibilidad a su compatriota Daria Gavrilova de convertirse en la primera 'matagiganteS' en partido de segunda ronda.



La joven promesa, número 97 del ránking, sometió a la número dos del escalafón mundial de la WTA con parciales de 7-6 (7/4), 6-2.



Gavrilova enfrentará en tercera ronda a la japonesa Kurumi Nara, que en horas de la tarde también sorprendió a la francesa Caroline García (N.25) con un resultado de 6-3, 7-6 (11/9).



La joven rusa hizo su debut en Miami luego de ser eliminada en segunda ronda del Indian Wells por la rumana Simona Halpe (N.3), finalmente la campeona del torneo californiano.



Gavrilova entró al Top 100 por primera vez el lunes pasado.



Esta fue la segunda ocasión que Sharapova se va temprano del torneo, pues en el 2003 cuando debutó en el evento miamense cayó en primera ronda ante la belga Els Callens.



Previamente, la veterana Venus Williams (N.16) salía por la puerta ancha, mientras que el argentino Juan Martín Del Potro era eliminado por el canadiense Vasek Pospisil.



Pospisil superó al argentino con marcadores de 6-4, 7-6 (9/7) y se medirá en segunda ronda con el búlgaro Grigor Dimitrov, noveno favorito.



El canandiense impuso su ritmo a un Del Potro que lució más bien agotado como consecuencia de su falta de actividad en los últimos tiempos por varias lesiones en su muñeca izquierda.



"Creo que mi actuación fue buena luego de casi un año sin jugar", aclaró Del Potro. "Quería estar aquí (en Miami), un lugar donde hay muchos latinos y sobre todo muchos coterráneos".



No obstante el resultado, el argentino señaló estar contento al asegurar que "sé que aquí el público siempre está conmigo, fue muy bonito en un estadio grande lleno de gente que me apoya, eso se siente muy lindo".



Por su parte, la mayor de las Williams derrotó sin despeinarse a la polaca Urszula Radwanska por 6-3, 6-2 e irá ahora contra la australiana Samantha Stosur (N.23), ganadora sobre la francesa Pauline Parmentier por 6-1, 3-6, 6-0.



De los cuatro representantes que salieron a la cancha por la 'Armada Española' lograron la victoria Paula Badosa Gibert y Carla Suárez Navarro (N.12), mientras que Pablo Andujar y Carreño Busta mordieron el polvo de la derrota.



Badosa-Gibert salió airosa en segunda ronda al vencer en dos sets a la china Saisai Zheng por 6-1, 7-5 y Suárez Navarro a la suiza Stefanie Voegele por 6-3, 6-1.



Gibert se medirá en la tercera ronda a la checa Karolina Pliskova (N.14), que venció a la alemana Annika Beck 2-6, 6-3, 6-4, mientras que Navarro lo haría frente a la gala Alizé Cornet (N.22), que superó a la rusa Elena Vesnina.



A primera hora, la polaca Agnieszka Radwanska, séptima favorita, venció a la eslovaca Anna Schmiedlova por 6-4, 7-5 y avanzó también a tercera ronda.



Radwanska se medirá ahora a la rumana Irina-Camelia Begu (N.31), quien derrotó a la checa Tereza Smitrova por 5-7, 6-4, 6-4.



La polaca fue campeona del torneo miamense en el 2012 cuando venció a Sharapova.



La veterana estadounidense Venus Williams (N.16), ganadora de este torneo en tres ocasiones (1998, 1999 y 2001), se impuso a la polaca Urszula Radwanska en sets corridos de 6-3, 6-2, para chocar en tercera ronda contra la vencedora entre la también gala Pauline Parmentier y la australiana Samantha Stosur (N.23).



