Alejandro Riaño denuncia nueva forma de estafa por criptomonedas: “Cae gente diariamente”

Vía redes sociales, el comediante Alejandro Riaño lanzó una advertencia sobre una modalidad de estafa en la que están cayendo muchas personas en el país. Aseguró que es falso y pidió a quienes han visto la publicidad de la página Blizzetrix que la reporten.

“La plata fácil no existe, así como llega así se va. Muchas personas me escriben que invirtieron y los robaron”, denunció.

Esta es la nueva plataforma de negocios para estafar en Colombia. Se venden como una oportunidad para ganar de tres a siete millones de pesos al día, pero todo es mentira.

Usan publicidad en redes sociales como Instagram para que las personas entren al link, se registren y metan su dinero, el cual nunca devuelven. Además, utilizan logos idénticos a los de algunos medios reconocidos del país para mostrar como noticia que distintas personalidades se han hecho millonarias gracias a las criptomonedas.

Justamente, Riaño es una de las personalidades que usan para estafar a las personas, que, confiadas, se dejan llevar por estas noticias falsas. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, explicó que esto es un engaño que ya lleva un par de meses y, lamentablemente, “mucha gente cae diariamente” por los montajes que se hacen.

“Cuando entran y dan clic, es una plataforma de criptomonedas donde terminan robando a la gente. A una amiga de mi hermana le robaron 21.000 dólares. Otra persona que me escribió me contó que le robaron 25 millones de pesos. Este tipo de plataformas que dan plata así de fácil no es leal”, detalló.

Aunque reconoció que hay muchas personas pasando dificultades económicas en el país, pidió, antes de abrir cualquier link o dejarse llevar por publicidad engañosa, revisar muy bien, consultar con un experto y cerciorarse antes de invertir sus ahorros en algo que no es 100 % seguro o confiable.

“Es algo donde entran a un link, te llaman desde Argentina, hablas con una persona, inviertes, te dicen que si quieres meter más plata. Le dan confianza a la gente y cuando invierten no vuelven a aparecer”, detalló sobre el modo de estafa.