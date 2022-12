Alemania y Portugal, el duelo estrella de la quinta jornada de Brasil 2014

que tener un día perfecto para no palidecer frente a la amenaza de Alemania.

Primero fue el turno de Neymar con su doblete frente a Croacia en la inauguración, el domingo los aplausos fueron para Lionel Messi en el Maracaná, ahora los flashes en Brasil se dirigen a Cristiano, el mejor futbolista del mundo en el 2013.

Portugal debe al crack del Real Madrid su clasificación al Mundial-2014, algo que sin él, seguramente, no hubiesen conseguido los lusos, por eso su luz es tan imprescindible en un seleccionado que necesita del brillo de su astro para estar en la élite.

Alemania, la favorita de siempre y la que todos quiere evitar hasta encontrársela en la final, será una buena medida para saber si CR7 es capaz de vestirse de Maradona o simplemente es un humano más.

"No tengo nada que probar a nadie. Si se miran mis estadísticas y mi carrera... no sé qué más añadir. No tengo nada que probar, ni antes, ni ahora ni más tarde", dijo Cristiano.

El ganador del último Balón de Oro ha estado aquejado desde finales de mayo con molestias en una rodilla y en el muslo, pero el domingo se ejercitó sin problemas en la sesión final de cara al encuentro por la apertura del Grupo G en la Arena Fonte Nova en Salvador (noreste) a las 16H00 GMT.

"Esperaba estar al 110%, pero estoy al 100% y eso es suficiente para ayudar a mi equipo", agregó el luso.

El seleccionador alemán Joachim Löw sabe que Cristiano es una amenaza latente y por eso recordó que el compromiso enfrenta a "el segundo de la clasificación FIFA contra el cuarto, Portugal".

Y en un grupo donde Alemania es vista como fija en los octavos de final, y con Ghana y Estados Unidos como incómodas piedras en el zapato, la Portugal de Cristiano Ronaldo no puede permitirse el más mínimo error.

