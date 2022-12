Alerta en sector energético por recorte de presupuesto

Con la reducción del 40% en el presupuesto del sector de Minas y Energía para el próximo año, los gremios económicos prendieron las alarmas debido al déficit qué fácilmente podría superar el billón de pesos en materia de subsidios.



Según los distribuidores, generadores y comercializadores de energía está en riesgo la prestación del servicio a cerca de 10 millones de usuarios, con un recorte tan fuerte.



José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, agregó que el incremento en las tarifas para los estratos bajos pueden superar hasta el 70%.



"Quedaríamos con un déficit de casi 1.8 billones de pesos si no se financian los subsidios para los estratos uno, dos y tres, lo que podría representar el colapso del sector eléctrico o incrementos tarifarios del 70% en el estrato uno y 45% en el estrato dos", explicó.



Si por el lado de la energía la situación es crítica, en materia de Gas Natural el tema no mejora pues el hueco de subsidios de este servicio asciende a 400 mil millones de pesos más. Así lo explicó que presidente de Naturgas, Orlando Cabrales.



"Nos preocupa que no es un tema que deben asumir financieramente las empresas, que perjudica la capacidad de inversión para seguir aumentando la cobertura y calidad del servicio y lo cuál puede desencadenarse un aumento de tarifas para el usuario", dijo.



Finalmente, el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, advirtió que la distinción financiera puede ocasionar suspensión en la prestación del servicio de energía.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad