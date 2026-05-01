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Alerta por falsa “visa de trabajo virtual” a EE. UU.: embajada en Bogotá advierte sobre engaño

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá alertó recientemente sobre un video que circula en redes y que habla de un supuesto programa de “visa de trabajo virtual” que carece de veracidad.

visa de estados unidos.jpg
Embajada de EE. UU. advierte sobre desinformación.
Foto: Embajada de EE. UU. en Bogotá, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 1 de may, 2026

Obtener una visa para Estados Unidos no es un proceso inmediato. Para muchos colombianos, implica reunir documentos, cumplir requisitos estrictos, agendar citas y pasar por entrevistas que pueden tardar semanas o incluso meses.

En medio de este panorama, no es extraño que circulen en redes sociales supuestas alternativas fáciles que prometen agilizar el trámite, pero no todas son reales.

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La Embajada de Estados Unidos en Bogotá alertó recientemente sobre un video que circula en redes y que habla de un supuesto programa de “visa de trabajo virtual” para viajar a Estados Unidos sin necesidad de contar con una oferta laboral previa.

Según el contenido, este proceso estaría disponible desde abril de 2026, no requeriría entrevista consular y sería rápido y accesible. Sin embargo, la información presenta varias señales que carecen de veracidad.

Dicha información no menciona fuentes oficiales, no explica requisitos formales ni detalla los canales institucionales para hacer el trámite. De acuerdo con la embajada, estas omisiones sirven para identificar qué se trata de información sin respaldo verificable, es decir que no es oficial.

Por ello, reiteraron el llamado a los ciudadanos a consultar únicamente fuentes oficiales antes de creer o compartir este tipo de publicaciones, especialmente cuando se trata de procesos migratorios.

Visa de Estados Unidos
Visa de Estados Unidos
Foto: Embajada de EEUU en Colombia

Recomendaciones para tramitar una visa de trabajo de forma segura

Aquellos que estén interesados en trabajar en Estados Unidos, es importante tener en cuenta que no existe un proceso legítimo que omita requisitos como una oferta laboral o la evaluación consular en la mayoría de los casos. Para evitar fraudes, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Haga el trámite únicamente a través del sitio oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
  • Consulte la información en la página de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde se detallan los tipos de visa y requisitos actualizados.
  • Para visas de trabajo (como H-1B, H-2A o H-2B), es obligatorio contar con un empleador en Estados Unidos que patrocine la solicitud.
  • Evite intermediarios no autorizados o publicaciones en redes sociales que prometan procesos “rápidos”, “sin entrevista” o “sin requisitos”.
  • Agende sus citas únicamente a través del sistema oficial de visas de EE. UU.

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