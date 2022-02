Alto funcionario del Gobierno renunciará para presentarse como decano de derecho del Externado

Este tweet de Ramiro Bejarano empezó a calentar la carrera por la decanatura de la facultad de Derecho de la Universidad Externado y levantó varios rumores sobre a quién se refiere el exdirector del DAS.

La persona en cuestión es Emilia Archila, abogado externadista y Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Archila ya habló con el presidente sobre su salida del gobierno que se será en las próximas semanas.

“Bienvenidas candidatos a decanatura de Facultad de Derecho de @UExternado. No obstante, esperamos que los aspirantes compitan en igualdad y no apoyados en el poder del Gobierno de @IvanDuque. Tránsito del poder al campo universitario no ha hecho parte jamás del ADN externadista”, trinó el abogado.

La rectoría del Externado convocará a un proceso electoral en abril. En él participarán profesores y estudiantes para elegir al nuevo decano de la faculta de Derecho. Hasta esta semana el cargo había estado ocupado por Adriana Zapata. El otro nombre pesado que suena para la carrera por la decanatura es el ex magistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto.

