Álvaro Uribe, el personaje con más favorabilidad de Colombia

nacional de medios sobre intención de voto.

De acuerdo con la pregunta del sondeo que explora la favorabilidad y desfavorabilidad de los personajes e instituciones del país, el expresidente es el personaje mejor evaluado con el 73.2 por ciento, frente a un 25.5 negativo. (Aquí más detalles de la encuesta).

Uribe le saca 15 puntos al siguiente mejor evaluado, Germán Vargas Lleras , quien exhibe una favorabilidad de 57 puntos y una desfavorabilidad de 26.7.

La imagen del presidente Juan Manuel Santos subió hasta 36.9 por ciento en favorabilidad y 58.3 por ciento en desfavorabilidad.

Otros personajes de la política y precandidatos presidenciales como Antonio Navarro Wolff (35 % vs. 41.5 %), Enrique Peñalosa (32 % vs. 46.7 %), Clara López (32.1 % vs. 26.5 %), Óscar Iván Zuluaga (25.6 % vs. 25.9 %), Martha Lucía Ramírez (25.6 % vs. 26.3 %) e Ingrid Betancourt (20 % vs. 64.9%).

En cuanto a instituciones, las Fuerzas Militares conservaron el lugar de la mejor evaluada, con el 75.9 por ciento de buena imagen y el 20.8 por ciento de desfavorabilidad. Le siguen en buena imagen la Iglesia Católica (74.2 %), los medios de comunicación (66 %) y la Policía (62 %).

En desfavorabilidad siguen mal el Congreso (60.4 %), el sistema judicial (60.5 %), los partidos políticos (65.9 %) y la guerrilla de las Farc (93.5 %).

“Quienes sumando imagen favorable y desfavorable se acerquen al 100 por ciento tienen menos potencial de crecimiento para los próximos meses”, aclara Londoño.

La Gran Encuesta Nacional de Medios, contratada por Blu Radio, Caracol Televisión, El Espectador, La República, El Colombiano y El Universal, mide las decisiones de los electores a seis meses de las elecciones presidenciales y a la espera de que Juan Manuel Santos confirme su aspiración de reelección.

