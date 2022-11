‘Andrés París’ asegura que las Farc no pedirán perdón a víctimas del conflicto

a plantearlo como un gran debate político en donde se tengan ante todo en cuenta la historia y la génesis de la violencia en nuestro país, con gusto vamos a llegar a ese debate”, manifestó.

“Nosotros no asumimos eso como un reto personal. Vamos a trabajar todos esos temas desde una concepción amplia, no en la de producir figuras que son de profundo contenido sicológico personal”, agregó. ( Escuche también: Acordamos que problema del campo no se resuelve por vía militar: ‘Andrés París’ )

París insistió que, cuando dice “desde lo personal no harán nada”, siempre que responde a preguntas sobre el perdón recuerda que con él el Estado no lo ha hecho por la muerte de sus hermanos por responsabilidad de un general.

“Estamos ante la posibilidad de llegar al fin del conflicto, no frente al estereotipo de una figura que va a crear confusión y está siendo manejada para entorpecer la voluntad de paz y la reconciliación de la guerrilla colombiana”, finalizó.