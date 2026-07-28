Angie Rodriguez denunciará al presidente Petro ante la Comisión de Acusación y la Fiscalía

La exdirectora del DAPRE y gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, presentará una denuncia contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General de la Nación.

La defensa de la exfuncionaria estará a cargo del abogado y exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien señaló que acompañará a Rodríguez en cada uno de los procesos.

Dentro de las denuncias que radicarán el miércoles 29 de julio están algunas situaciones relacionadas con calumnia e injuria, persecución y agresión verbal por parte del presidente Gustavo Petro en contra de Angie Rodríguez, según explicó la defensa.

Asimismo, incluirán las presuntas amenazas de muerte contra la exdirectora del DAPRE, las cuales serán presentadas ante la Fiscalía General de la Nación.



Cabe destacar que el mandatario ya había anunciado acciones penales en contra de Angie Rodríguez por las declaraciones que hizo en su contra.

En la publicación realizada en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que retiró a Rodríguez de la dirección del DAPRE porque, según él, mantenía una “relación subordinada a sectores políticos herederos del paramilitarismo”. También explicó que decidió mantenerla en la gerencia del Fondo Adaptación por consideraciones personales, al tratarse, dijo, de una madre cabeza de familia, aunque reconoció que ya no tenía plena confianza en ella.

En sus declaraciones, Petro manifestó que "la señora Angie ataca la red de las personas que cree que le podían disputar su cargo", sugiriendo que ella desarrolló "paranoias" por la jerarquización del servicio público.

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Es por esto por lo que el mandatario aseguró que solo atacará penalmente a la exfuncionaria “porque ha decidido el camino de la calumnia y merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno. La paranoia debe ser tratada”.