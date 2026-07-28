Presidente Gustavo Petro anuncia acciones legales contra Angie Rodríguez

El presidente Gustavo Petro confirmó que emprenderá acciones judiciales contra Angie Rodríguez. El anuncio se dio tras una serie de declaraciones explosivas de Rodríguez en medios de comunicación, donde lanzó duras críticas contra la integridad del mandatario y el funcionamiento interno de la Casa de Nariño.

El camino de la calumnia y la respuesta judicial

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado calificó a Rodríguez de "mentirosa" y aseguró que sus ataques son una estrategia para sostenerse en su cargo público. Petro fue enfático al señalar su decisión de llevar el conflicto a los estrados judiciales: "He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira".

Angie Rodríguez participa en una mesa de trabajo junto al presidente Gustavo Petro en un encuentro oficial del Gobierno Nacional. Foto: Dapre

Para el presidente, las afirmaciones de la exfuncionaria no solo carecen de veracidad, sino que responden a un estado mental alterado. En sus declaraciones, Petro manifestó que "la señora Angie ataca la red de las personas que cree que le podían disputar su cargo", sugiriendo que ella desarrolló "paranoias" por la jerarquización del servicio público.

El mandatario concluyó tajantemente: "Solo atacaré a Angie penalmente porque ha decidido el camino de la calumnia y merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno. La paranoia debe ser tratada".



He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira.



No conocía a Angie hasta que tomó su puesto en el DAPRE, y fue un desastre, por razones extrañas colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra… https://t.co/a85aIXDWZG — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 28, 2026

Acusaciones de "vicios" y "corrupción"

El detonante de esta confrontación jurídica fue una entrevista en la que Rodríguez describió al presidente Petro como un hombre que "protegía la corrupción" y que estaba "lleno de vicios". Además, la exfuncionaria afirmó que el mandatario le hizo recordar su pasado en la guerrilla, lo cual generó un profundo malestar en el Ejecutivo.

Rodríguez también denunció ser víctima de presiones psicológicas durante su estancia en la Casa de Nariño, identificando a Petro como su "mayor victimario". Según su relato, el gobierno hizo público su historial médico, el cual detalla cuadros de depresión y ansiedad, documentos que, según ella, solo confirmaban el impacto del entorno laboral en su salud.

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Reacciones políticas y seguridad

La controversia ha trascendido las redes sociales y ha generado ecos en el Congreso. El senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, expresó su preocupación por la integridad física de la exfuncionaria, solicitando medidas urgentes a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El legislador pidió "que no le pase lo mismo que le pasó al coronel Óscar Dávila, que de forma extraña resultó suicidado".

Por otro lado, voces afines al gobierno, como la de Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, cuestionaron la veracidad de las incapacidades médicas de Rodríguez. Carrillo criticó que la funcionaria se incapacite para "atornillarse al cargo" mientras realiza una "gira de medios disparando agravios para todo lado".

Escuche aquí el informe: