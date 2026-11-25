Pese a las afectaciones que dejaron los incendios forestales en el departamento, la convocatoria Campo Milagro Tolima, que ofrece recursos de hasta $750 millones para proyectos productivos, no ha logrado una amplia participación de las organizaciones campesinas. El plazo para postularse vence el próximo 30 de noviembre.

La oportunidad de acceder a importantes recursos para recuperar la producción agrícola y fortalecer la economía de las familias rurales afectadas por los incendios forestales en el Tolima no está teniendo la respuesta esperada. A pocos días de finalizar el plazo de inscripción, la participación de las asociaciones campesinas en la convocatoria Campo Milagro Tolima, impulsada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sigue siendo baja.

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La iniciativa busca que las organizaciones rurales aprovechen los recursos disponibles para poner en marcha proyectos productivos que les permitan recuperar sus actividades económicas, afectadas por las emergencias ambientales que golpearon diferentes zonas del departamento.

Mediante este programa, las asociaciones seleccionadas pueden acceder a una cofinanciación de hasta $750 millones por proyecto, destinada al desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias que contribuyan a la recuperación del campo tolimense.

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La convocatoria está dirigida a organizaciones campesinas de los 47 municipios del departamento que tengan predios adjudicados por la Agencia Nacional de Tierras o terrenos bajo contratos de comodato vigentes con la entidad.

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Los recursos pueden invertirse en cultivos de ciclo corto, es decir, aquellos cuya cosecha se obtiene en menos de un año, así como en iniciativas de producción pecuaria.

El llamado es a que las organizaciones campesinas participen

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El calendario avanza y las asociaciones interesadas tienen hasta el próximo 30 de noviembre para presentar sus propuestas. La inscripción se puede realizar a través de la página web www.ant.gov.co, ingresando al espacio de la convocatoria Campo Milagro Tolima, donde deben descargar los formatos, diligenciar el formulario y cargar la documentación requerida en un archivo ZIP.

Quienes prefieran realizar el trámite presencialmente pueden acercarse a la Unidad de Gestión Territorial de la ANT en Ibagué, ubicada en la carrera 3 n.º 15-17. Para resolver inquietudes, están disponibles el correo electrónico proyectos.ant@ant.gov.co y el WhatsApp 318 740 7293.

¿Qué documentos se necesitan?

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Las organizaciones deben presentar la carta de solicitud de cofinanciación firmada por su representante legal, el listado de beneficiarios, el certificado de representación legal, el RUT actualizado, la copia del documento de identidad del representante legal y el soporte que acredite la tenencia del predio, mediante resolución de adjudicación o contrato de comodato vigente.

En el caso de las territorialidades campesinas, también se exige una carta de aval de la estructura organizativa que promovió su constitución.

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Los proyectos seleccionados se publicarán el 7 de diciembre

Las iniciativas radicadas pasarán por un proceso de evaluación a cargo de un comité especializado de la Agencia Nacional de Tierras. Los resultados de las organizaciones beneficiarias se darán a conocer el próximo 7 de diciembre, a través de www.ant.gov.co.