La Defensoría del Pueblo advirtió que los compromisos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 para garantizar los derechos de las mujeres de los pueblos étnicos no se han traducido plenamente en medidas concretas. Entre las principales dificultades identificadas por la entidad están la falta de recursos, la ausencia de acciones específicas y los problemas para verificar los resultados de los acuerdos.

Los hallazgos hacen parte del informe defensorial Mujeres de los Pueblos Étnicos: saberes que tejen dignidad y territorio, presentado este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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El documento examina los compromisos concertados durante la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo y las condiciones que enfrentan las mujeres indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en materia de salud, pobreza, empleo y trabajo de cuidado no remunerado.

Uno de los datos que destaca el informe corresponde a la mortalidad materna. En 2024, la razón de mortalidad materna de las mujeres indígenas llegó a 187,1 por cada 100.000 nacidos vivos, frente a una cifra nacional de 44,3.



Defensoría del Pueblo Foto: Defensoría del Pueblo

Las brechas también se reflejan en las condiciones económicas. Según cifras del DANE citadas por la Defensoría, en 2024 el 61,3% de las mujeres indígenas estaba en situación de pobreza monetaria y el 38,6% en pobreza extrema.

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En el caso de las mujeres negras y afrocolombianas, para 2025 los indicadores llegaron al 41,2% en pobreza monetaria y al 17,5% en pobreza extrema.

En materia laboral, entre julio de 2025 y junio de 2026, el desempleo de las mujeres indígenas fue del 10,2%, frente al 5,5% de los hombres indígenas. Para las mujeres negras y afrocolombianas, la tasa llegó al 15%, mientras que entre los hombres de esta población fue del 7%.

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A esto se suma la carga del trabajo de cuidado no remunerado. Durante 2024-2025, las mujeres indígenas dedicaron en promedio ocho horas y 44 minutos diarios a estas labores, mientras que las mujeres negras y afrocolombianas destinaron ocho horas y tres minutos.

La Defensoría también advierte que estas desigualdades se profundizan por las afectaciones del conflicto armado, como el desplazamiento, el confinamiento, las amenazas, las violencias sexuales y las restricciones a la movilidad en los territorios.

Frente a este panorama y de cara a la formulación del PND 2026-2030, la Defensoría presentó cinco recomendaciones: garantizar la participación directa de las mujeres de los pueblos étnicos en la concertación y ejecución de los acuerdos; establecer metas e indicadores que permitan medir los resultados; identificar fuentes de financiación para las medidas acordadas; fortalecer las estadísticas diferenciadas por pertenencia étnica, sexo, edad y territorio, y hacer seguimiento a los compromisos que quedaron pendientes del actual Plan Nacional de Desarrollo.

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La entidad insistió en que la garantía de los derechos de estas mujeres requiere que sus voces y prioridades tengan incidencia real en las decisiones del Estado, desde la concertación de los compromisos hasta su implementación y evaluación.