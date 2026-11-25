El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se pronunció sobre las denuncias relacionadas con los llamados ‘sexocontratos’ y el caso de las 48 mujeres que presuntamente habrían sido instrumentalizadas en la Casa de Nariño durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El jefe de la cartera lanzó fuertes cuestionamientos frente a estos señalamientos y aseguró que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella adelanta un proceso de reconstrucción.

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“Lo que hemos venido diciendo es la burdelización del Estado. No conozco estos nuevos episodios, pero es indudable que son episodios dolorosos y tristes para nuestra institucionalidad”, señaló.

Además, Ordóñez señaló que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar las responsabilidades y establecer las sanciones a las que haya lugar frente a estos hechos.



“Hay que seguir adelante, pero lo que es menester investigar, lo que es menester realizar las sanciones correspondientes deberá ser en la institucionalidad que corresponda. EsteGgobierno está construyendo, está reconstruyendo”, concluyó.

Deicy Jiménez publica video con Petro // Foto: redes sociales

Precisamente, el director del Dapre, Carlos Rios, anunció que el martes en un debate de control político en el Senado presentará las denuncias sobre las presuntas irregularidades que se han presentado con los llamados ‘sexocontratos’, en el gobierno anterior.

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“Ya está la Fiscalía investigando este proceso porque todas esas personas tienen que caer, no solamente Petro. Todos los servidores públicos que estuvieron en este proceso lamentablemente”, señaló.