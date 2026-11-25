Los ataques con explosivos, el uso de drones y los hechos violentos registrados en los últimos días en ciudades como Cartagena, Villavicencio y Cúcuta han encendido las alarmas sobre la expansión del conflicto armado hacia los territorios urbanos. Frente a este panorama, monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las Relaciones Iglesia-Estado y director de FICONPAZ, advirtió, en entrevista con Blu Radio, sobre la aparición de nuevas formas de violencia que están afectando a las comunidades.

El obispo señaló que durante este año se ha presentado un recrudecimiento de la violencia que no puede desconocerse, especialmente por las afectaciones que enfrentan las poblaciones en distintas regiones del país. Según explicó, hay comunidades que viven bajo un temor constante, una situación que les impide desarrollar normalmente sus actividades cotidianas, salir al campo o enviar a sus hijos a estudiar.

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“Desconocer ese incremento en los centros de violencia que ha habido sería desconocer el sufrimiento, desconocer el dolor, desconocer la incertidumbre profunda de comunidades”, aseguró Henao.

Monseñor Henao también se refirió a los recientes hechos violentos registrados en ciudades como Cartagena, Villavicencio y Cúcuta. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se esté normalizando la violencia en los centros urbanos, advirtió que Colombia ha convivido históricamente con diferentes expresiones de criminalidad en sus ciudades, como la extorsión, el reclutamiento y el control territorial. Sin embargo, consideró preocupante que otras modalidades de violencia, que antes se asociaban principalmente con las zonas rurales, estén llegando cada vez más a las ciudades.



“Ahora tenemos una urbanización de nuevos tipos de violencias y eso es muy preocupante”, afirmó.

Ataque Villavicencio Foto: AFP

Ante esta situación, el delegado para las Relaciones Iglesia-Estado hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse en la protección de sus territorios, fortalecer la convivencia y cuidar los entornos comunitarios. A su juicio, es necesario promover una mayor articulación entre los ciudadanos para enfrentar estas situaciones y evitar que la violencia siga deteriorando el tejido social.



El impacto de los drones en el conflicto

Durante la entrevista, monseñor Henao también fue consultado sobre si el uso de drones y explosivos representa una transformación en la naturaleza del conflicto armado colombiano, teniendo en cuenta que estos elementos se han utilizado en acciones contra la fuerza pública y las instituciones.

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“Se habla de una mutación del conflicto armado y de transformaciones muy aceleradas en la forma como el conflicto se desarrolla”, dijo.

Al respecto, aclaró que no les compete hacer una evaluación sobre los instrumentos tecnológicos empleados por los actores armados. Sin embargo, señaló que lo verdaderamente preocupante es el incremento de las formas de sufrimiento, el dolor y las heridas que estas acciones dejan en las comunidades.

Atentado con un dron se registró contra el peaje de Villa Rica, en el norte del departamento del Cauca. Fotos: captura de video.

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En ese sentido, insistió en que la atención no debe concentrarse únicamente en las herramientas utilizadas para cometer hechos violentos, sino también en las consecuencias que generan sobre la población civil y en las nuevas formas de afectación que están experimentando las comunidades.



El llamado de la Iglesia al Gobierno y a la ciudadanía

Ante este panorama, monseñor Henao también fue consultado sobre el papel que debería asumir el presidente Abelardo De La Espriella y su gestión para evitar que la confrontación siga extendiéndose y afectando a más población civil.

El director de Ficonpaz aclaró que la Iglesia no busca dar instrucciones a los gobernantes sobre las estrategias que deben implementar para controlar o prevenir la violencia.

“La Iglesia no pretende dar consejos en la manera como un gobernante ejerce una forma u otra, una estrategia u otra de control y de prevención de la expansión de las distintas expresiones de la violencia. Lo que sí queremos decir siempre es que hay que escuchar a las comunidades. Las comunidades son las que tienen mayor autoridad moral para decirnos cómo sufren, qué sienten, qué salidas y alternativas ven”, afirmó.

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En esa línea, señaló que es necesario prestar atención tanto a las poblaciones que han sufrido directamente los hechos violentos como a aquellas que viven estas expresiones de violencia de manera silenciosa.

Sobre el trabajo que adelanta la Iglesia, explicó que se mantienen acercamientos con consejeros de paz, víctimas y diferentes sectores de la sociedad. Además, indicó que se impulsan iniciativas para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y abrir espacios en los que las comunidades puedan expresar sus necesidades y ser escuchadas.

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“Estamos escuchando permanentemente a las víctimas, buscando la relación entre los colectivos y las autoridades. Estamos permanentemente llamando la atención para que se abran espacios en los cuales las personas sean adecuadamente escuchadas y sus necesidades sean respondidas. En lo estructural, en la parte de vías, en las comunicaciones que hay en muchas comunidades, pero también en lo que es más cálido, sus necesidades familiares y personales”, afirmó.

También indicó que la Iglesia acompaña a familias que han perdido seres queridos, tienen familiares secuestrados o atraviesan situaciones difíciles como consecuencia de la violencia. En ese sentido, aseguró que las víctimas y sus familias no están solas.

Finalmente, reiteró que la reconciliación no significa renunciar a la justicia y que la seguridad debe estar acompañada de oportunidades para los jóvenes.

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“La reconciliación nace allí donde somos capaces de escucharnos, identificarnos, somos capaces de pensarnos como miembros de una sola familia”, recalcó.

Agregó, además, que construir la paz implica fortalecer los vínculos entre las comunidades, reconocer la dignidad humana y comprender que la responsabilidad de construir una sociedad distinta no recae únicamente en el Estado, sino también en la ciudadanía.