El presidente Abelardo De La Espriella inauguró el nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), en La Guajira. Durante su discurso, el mandatario se refirió a los momentos en los que ha encarado a los delincuentes capturados.

“Cuando yo he asistido a operativos y le he dicho a los bandidos que son miserables o que son unos bandidos y les doy la bienvenida a la patria milagro, no se está violentando ninguna garantía constitucional. Tan claro es que todas las capturas han sido legalizadas”, dijo el mandatario.

Abelardo en Cartagena // Foto: suministrada

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El presidente De La Espriella también aseguró que las cárceles no pueden ser lugares desde donde sigan delinquiendo los detenidos.

“He exigido al Inpec que impida el ingreso ilegal de teléfonos celulares y que tome las medidas necesarias para evitar que las cárceles se vuelvan centros de comisión de delito. También he ordenado que se investigue cómo llegan esos celulares a los internos y que se identifique a los funcionarios que puedan estar facilitando el ingreso de estos aparatos”, señaló De La Espriella.



La construcción de esta cárcel en La Guajira empezó en 2021. El centro de reclusión tiene espacio para 1.700 personas.

“Quienes están privados de la libertad no pueden seguir delinquiendo con la complicidad o la negligencia de quienes deben vigilarlos. He ordenado al Ministerio de Justicia, al Inpec y al MinTIC reforzar los controles para impedir el uso ilegal de teléfonos celulares y otros equipos de comunicación dentro de las cárceles”, señaló el presidente.

