El Gobierno reiteró este miércoles su adhesión al principio de "una sola China" y su disposición a fortalecer las relaciones bilaterales, en medio de la tensión diplomática generada por la visita de nueve congresistas colombianos a Taiwán, que provocó una enérgica protesta de Pekín.

El embajador chino en Colombia, Zhu Jingyang, detalló en sus redes sociales que mantuvo un desayuno de trabajo con el canciller colombiano, Omar Bula, durante el cual el jefe de la diplomacia reiteró, en representación del presidente Abelardo de la Espriella, "la coherente adhesión del Estado colombiano al principio de una sola China".

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Bula también manifestó la disposición de Bogotá a seguir reforzando la relación y la cooperación entre ambos países, según el mensaje publicado por el diplomático chino.

La Embajada de China en Colombia confirmó el encuentro y señaló que el canciller expresó que la postura del Gobierno frente a ese principio "nunca ha cambiado ni cambiará", además de manifestar su disposición a mantener una comunicación fluida con Pekín y contribuir al desarrollo estable de las relaciones bilaterales.



El canciller Omar Bula Escobar durante el debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el 17 de noviembre de 2026. Foto X: @CancilleriaCol

La reunión se produce dos días después de que la representación diplomática china expresara su "firme rechazo" a la visita de nueve integrantes de la Comisión Segunda del Senado colombiano a Taiwán y exigiera al Gobierno y al Congreso adoptar medidas para "corregir el error y eliminar el impacto negativo" sobre los vínculos entre ambos países.

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Los legisladores viajaron el pasado lunes a la isla, que funciona de manera autónoma, pero cuya soberanía reclama China, con una agenda orientada a explorar oportunidades de cooperación comercial, tecnológica, académica y económica.

En su pronunciamiento, Pekín pidió poner freno a los intercambios oficiales con las autoridades taiwanesas y cuestionó que algunos congresistas se refirieran como embajador al representante de la Oficina Comercial de Taipéi en Bogotá.



Taipéi defiende los intercambios

Por su parte, la Oficina Comercial de Taipéi en Bogotá rechazó las afirmaciones de la delegación china y defendió la legitimidad de los intercambios entre Taiwán y Colombia.

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En un comunicado divulgado este miércoles, la representación taiwanesa sostuvo que Colombia es un Estado soberano, independiente y democrático, con derecho a definir autónomamente su política exterior y promover sus intercambios internacionales.

La oficina aseguró que la embajada china no presentó pruebas concretas para respaldar esos señalamientos y consideró que afectan la reputación de Taiwán y la dignidad e independencia de criterio de los congresistas colombianos.

Entre enero y septiembre de 2026, China concentró el 28,8 % de las importaciones colombianas, con compras de aproximadamente 16.830 millones de dólares, por delante de Estados Unidos, que representó el 22,6 %, según datos del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).