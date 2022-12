Aplazan hasta el viernes viaje a La Habana para presentar propuesta del NO

Publicidad

El documento final se lo entregaron a cada sector de los del NO, a Martha Lucía, a Alejandro Ordóñez, al uribismo y a los cristianos. Cada uno lo está analizando y luego lo aprobarán. Los negociadores saldrán en la mañana para aprovechar la tarde y presentarle las propuestas.



A esta hora en el Ministerio del Interior están reunidos Yesid Reyes, Sergio Jaramillo y Juan Fernando Cristo; por el NO, Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Hervin Hoyos, Sofía Gaviria y Rafael Nieto.



Durante el viaje que realiza esta semana a Europa, Santos prometió en Londres un nuevo acuerdo de paz, que confía en conseguir "pronto" y sobre el cual aún no ha decidido si será sometido a un plebiscito.



Este jueves, el expresidente Andrés Pastrana sugirió hacer una pausa en los diálogos con el objetivo de darle tiempo a Santos para establecer la posición del Gobierno nacional frente a otro acuerdo con la guerrilla.