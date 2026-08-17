ARC 'La Guajira' se estrenó zarpando hacia Miami para llevar ayudas humanitarias a Buenaventura

El Buque de Apoyo Logístico ARC ‘La Guajira’ zarpó en la noche del domingo 16 de agosto desde la Base Naval ARC “Bolívar”, en Cartagena, con rumbo a Miami, Estados Unidos, para recoger y embarcar ayudas humanitarias que serán trasladadas posteriormente a Buenaventura, Valle del Cauca.

La misión busca conectar la ayuda internacional con las comunidades afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Una vez en Miami, el buque emprenderá el regreso hacia Colombia, atravesará el canal de Panamá y continuará hasta el puerto de Buenaventura.

Esta es la primera operación del ARC “La Guajira” desde su reciente incorporación a la Armada Nacional. La unidad fue adquirida con el propósito de fortalecer las capacidades del país para responder ante desastres naturales y emergencias humanitarias.

Para esta misión, el buque fue habilitado para transportar hasta 410 toneladas de ayuda humanitaria, aprovechando su capacidad logística. Además, cuenta con una autonomía de hasta 20 días continuos de navegación sin necesidad de reabastecimiento.



El ARC “La Guajira” dispone también de un centro de mando y control integrado que permite coordinar operaciones de búsqueda, rescate y atención de emergencias, capacidades que podrán ser empleadas en futuras misiones de asistencia humanitaria.

La comandante del buque, capitán de Corbeta Katherine Bolaños Duarte, destacó la importancia de esta primera misión y de poner las capacidades de la unidad al servicio de las comunidades afectadas por la emergencia.

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Otro de los aspectos destacados por la Armada es que el ARC “La Guajira” se convirtió en el primer buque de la institución cuya tripulación tiene el mando a cargo de oficiales mujeres, como parte de la participación y liderazgo femenino dentro de las operaciones navales.

Con este zarpe, la Armada busca trasladar desde Estados Unidos las ayudas que serán entregadas a las familias damnificadas en el Pacífico colombiano y utilizar sus capacidades logísticas para apoyar la respuesta del Estado frente a la emergencia.