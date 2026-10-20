Aseguradoras han pagado $913.609 millones por más de 101.000 reclamaciones tras el terremoto

Nueve semanas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente del país el pasado 10 de agosto, las compañías de seguros han pagado $913.609 millones en indemnizaciones a los afectados. Así lo reportó Fasecolda en su balance con corte al 16 de octubre de 2026. Los pagos aumentaron un 16,2 % frente a la semana anterior, lo que equivale a $127.066 millones adicionales.

Además, las aseguradoras han recibido 101.133 reclamaciones, un incremento del 1,4 % frente al reporte previo, cuando se contabilizaban 99.720 casos. El valor estimado para atender los siniestros asciende a $6,8 billones, lo que representa un aumento del 4,7 %. Las afectaciones reportadas corresponden a 503 municipios de 31 departamentos.

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Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, señaló que el compromiso del sector es garantizar que los recursos pagados contribuyan a la recuperación de las familias y los negocios afectados. Agregó que, ante los avances del Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE), las aseguradoras deben coordinar sus esfuerzos con las autoridades para facilitar soluciones oportunas.

El ramo de terremoto, que incluye las coberturas de incendio y hogar, concentra la mayor parte de las reclamaciones, con 93.632 siniestros, reservas por $6,7 billones y pagos por $861.760 millones. En el ramo de automóviles se reportan 1.307 siniestros, reservas por $14.022 millones y pagos por $18.166 millones. Por su parte, el ramo de riesgos laborales registra 1.196 siniestros, reservas por $18.169 millones y pagos por $1.604 millones.



En cuanto al lucro cesante, las aseguradoras contabilizan 14 siniestros, con reservas por $58.513 millones y pagos por $25.875 millones. Los demás ramos suman 4.984 siniestros, reservas por $18.000 millones y pagos por $6.203 millones.

Por departamentos, el Valle del Cauca registra el mayor valor estimado de los siniestros, con cerca de $2,98 billones, seguido de Risaralda, con $2,30 billones. Entre las ciudades, Cali concentra aproximadamente $1,98 billones en afectaciones estimadas, mientras que Pereira registra $1,89 billones.

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Fasecolda recomienda a las personas afectadas mantener el contacto con sus aseguradoras para consultar el estado de sus reclamaciones y recibir orientación sobre los trámites necesarios. En su página web está disponible una guía para la atención de siniestros, con información sobre coberturas, requisitos y procedimientos para presentar reclamaciones. Además, los ciudadanos pueden verificar si son beneficiarios de un seguro de vida o si la copropiedad afectada contaba con el seguro obligatorio de bienes comunes.