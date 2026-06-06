Asesinan al periodista judicial Cristian Herrera en Cúcuta

Un nuevo hecho de violencia enluta al periodismo colombiano. El periodista judicial Cristian Herrera fue asesinado este sábado en la ciudad de Cúcuta, luego de ser atacado a disparos por sicarios cuando salía de la vivienda de uno de sus familiares.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, hombres armados interceptaron al comunicador y le dispararon en al menos cinco ocasiones, causándole heridas de extrema gravedad. Aunque Herrera fue trasladado con vida a un centro asistencial de la capital nortesantandereana, los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida resultaron infructuosos y minutos después se confirmó su fallecimiento.

El crimen ha generado consternación entre colegas, familiares y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, debido a que Cristian Herrera había denunciado amenazas en su contra desde hacía varios años.

Herrera era ampliamente reconocido por su trayectoria en el cubrimiento de temas judiciales. Fue egresado de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y durante varios años ejerció como periodista judicial en el diario La Opinión de Cúcuta, consolidándose como una de las voces más conocedoras de la información relacionada con seguridad, orden público e investigaciones penales en la región.



Además de su paso por ese medio de comunicación, colaboraba con diferentes plataformas informativas y espacios periodísticos en Bucaramanga y Cúcuta, donde continuó desarrollando su labor informativa con rigor y compromiso.

Compañeros y amigos del periodista revelaron que no era la primera vez que enfrentaba situaciones que ponían en riesgo su vida. A lo largo de su carrera fue víctima de diversos hechos de intimidación y hostigamiento, circunstancias que obligaron a reforzar sus medidas de protección. Incluso, en uno de los episodios más complejos derivados del avance y la gravedad de las amenazas recibidas, tuvo que exiliarse temporalmente en Chile para salvaguardar su integridad.