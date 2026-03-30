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Blu Radio  / Nación  / Asesinaron a joven pareja en El Espinal, Tolima; su bebé de 3 meses quedó herido

Asesinaron a joven pareja en El Espinal, Tolima; su bebé de 3 meses quedó herido

Mientras avanza la investigación, la administración municipal anunció medidas para acelerar la identificación de los responsables.

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