Asesinaron a joven pareja en El Espinal, Tolima; su bebé de 3 meses quedó herido

Una pareja de esposos, de apenas 21 y 22 años, fue asesinada a tiros mientras se movilizaba en motocicleta junto a su hijo de tres meses, quien hoy lucha por su vida.

Juan Sebastián Quiñones Moreno, de 22 años, murió en el lugar de los hechos. Su esposa, Lizet Tatiana Avilés Ortiz, de 21, alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas. En medio del ataque, el bebé que los acompañaba resultó herido y fue remitido de urgencia a Ibagué, donde permanece bajo observación médica, con pronóstico reservado.

El crimen ocurrió en el barrio Talura, sector Babilonia, donde, según las primeras versiones, hombres armados, que se escondían en la maleza, interceptaron a la pareja y dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra. Tras el ataque, huyeron del lugar, presuntamente en una motocicleta robada, llevándose además el vehículo en el que se transportaban las víctimas.

Las autoridades manejan dos líneas investigativas que intentan esclarecer este doble homicidio, que hoy conmociona al país. De acuerdo con el coronel Óscar Alejandro Poveda Rodríguez, comandante del Distrito de Policía, “se adelantan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables”. Explicó que una de las hipótesis apunta a un posible hurto, mientras que la otra hace referencia a estructuras delincuenciales conocidas localmente como los llamados “brujos”.



Mientras avanza la investigación, la administración municipal anunció medidas para acelerar la identificación de los responsables. El alcalde Wilson Gutiérrez Montaña ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien suministre información que permita su captura. “No vamos a permitir que la delincuencia se tome nuestro municipio”, aseguró el mandatario.

Unidades de Policía Judicial ya realizan actos urgentes en la zona, con recolección de material probatorio, análisis de cámaras de seguridad y testimonios de la comunidad, en un esfuerzo por reconstruir lo ocurrido y dar con el paradero de los atacantes.

El caso, que enluta a una familia y deja a un menor gravemente herido, se suma a otros hechos recientes de violencia en esta zona del Tolima, encendiendo nuevamente las alarmas sobre la seguridad en el municipio. Hoy, el país observa con indignación cómo una joven familia fue truncada en cuestión de segundos.