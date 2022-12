Asesor de senador Germán Varón renuncia por relación con exfiscal anticorrupción

La renuncia se dio por su relación con el exfiscal Anticorrupción Gustavo Moreno, según confirmó en BLU Radio el propio congresista , quien dijo que conoce a Torres desde hace mucho tiempo y que llegó a su despacho por idoneidad.



“Gerardo Torres es una persona que yo conozco desde hace el año 2000. Es una persona que tiene unas condiciones académicas muy buenas”, dijo Varón Cotrino.



Además, reveló detalles de cómo entro en contacto con el ahora investigado exfiscal anticorrupción.



“Él (Torres) entra a trabajar a mi unidad y cuando hay una denuncia de un ciudadano por la aprobación de una norma que genera una pérdida de investidura yo le pregunto por un abogado que me pueda representar, eso fue hace 5 años”, dijo.



“Me sugirió que tenga como abogado al señor Moreno y el señor Moreno tenía las condiciones de idoneidad que uno pensaría son necesarias para que me representara en un proceso”, añadió.



Sobre la renuncia de su asesor, Varón manifestó que la aceptó, a pesar de que nunca estuvo de acuerdo con la misma.



“El día viernes, el doctor Gerardo presentó su renuncia, aunque no compartí las razones por las cuales la presentó. Dije: ‘usted no podía hace 5 años saber en qué iba a terminar el señor Moreno y no es un hecho en el que usted tenga alguna responsabilidad”, explicó.



En ese sentido, manifestó que la única relación que tuvo con Moreno fue la de ser su apoderado hace 5 años.