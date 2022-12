Así afectaría el IVA a toda la canasta familiar a quienes ganan un salario mínimo

Don José Guzmán es empleado en un reconocido museo del centro de Bogotá, vive con su esposa y tres hijos, junto a ella ganan cada uno el salario mínimo, que sumando el auxilio de transporte, es de 869.453. Gasta 80.000 movilizándose, la cuota del estudio universitario de su hija es de 200.000, en créditos paga otros 200.000 y hoy gasta 400.000 pesos en alimentación, pero sí hacemos cuentas de lo que invierte en la canasta básica.

“Me gasto 400, pero con el IVA, me estaría gastando 468 mil mensuales”, cuenta don José con calculadora en mano.



468.000 más los demás gastos mencionados, sumaría 948.000 pesos. Don José dice que el restante es con apoyo de su esposa quien se encarga de los servicios y la vivienda, pero aún su saldo es rojo.



“No sirve esa alza a la canasta familiar, ya no nos va a alcanzar lo que ganamos, nos toca ganar más”, dice don José con el descontento de la propuesta.



La propuesta, según él, planteada de devolver 53.100 pesos a quienes están en el SISBEN para personas como don José es insuficiente, pues tendría un saldo en contra de 14.900 pesos y así no hay bolsillo que aguante.

