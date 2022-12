Así le fue a Iván Duque en el Congreso de la República

El Gobierno del presidente Iván Duque presentó ante el Congreso de la República 18 proyectos de ley y 9 actos legislativos, para un total de 27 iniciativas. La actual administración logró aprobar la ley de modernización del sector TIC, el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de financiamiento y la ley de regiones que continuará su segunda vuelta en el legislativo.

Sin embargo, otras iniciativas como la reforma política, la reducción del salario de congresistas y la reforma a la justicia fueron archivadas. En el caso de la Plenaria del Senado, el Gobierno sacó adelante 9 proyectos de ley y 3 actos legislativos.

El saliente presidente del Senado, Ernesto Macías, considera que el balance legislativo del Gobierno es positivo.

"Al Gobierno creo que le fue bien. El 90% de las iniciativas que presentó, salieron aprobadas", indicó Macías.

Por su parte, para analistas políticos, como el profesor de la Universidad Nacional Alejo Vargas, aunque el balance no es del todo malo, tampoco es el mejor.

"El presidente Duque gastó mucho espacio político a las objeciones a la JEP, ahí perdió no sólo mucho tiempo el Gobierno, sino también un desgaste político", señaló.

El analista político y diplomático Fernando Cepeda Ulloa aseguró que estamos ante un nuevo relacionamiento entre el Gobierno y el Congreso, y una administración que no tiene mayorías en el legislativo. El balance para la administración Duque, según el analista, pese a haber logrado sacar adelante algunas iniciativas como el Plan Nacional de Desarrollo, no es excepcional.

Además, planteó algunos desafíos que aún tiene pendiente para la siguiente legislatura la administración del presidente Iván Duque.

"Está pendiente una reforma política, que tiene que ver con los acuerdos de paz, que se hundió. Está pendiente todo el tema de ajustar, no destruir, el acuerdo de paz porque se produjo una decisión democrática que así lo dijo. No se ha podido hacer. Luego está todo el tema de la reforma a la justicia que también se hundió. No ha ocurrido lo mismo con el sistema educativo donde parece que hay algunos logros y algunos avances importantes", dijo.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que una de las prioridades del Gobierno será sacar adelante algunos proyectos de la legislatura pasada. Además, indicó que, para aprobar una reforma a la justicia y a la política, se requieren consensos.

"Quedó demostrado en la legislatura anterior, no pasaron no por falta de argumentación o necesidad, sino porque si no hay un consenso político en torno a estos dos temas, pues indiscutiblemente los proyectos no tienen razón de ser", dijo la ministra de la Política del Gobierno.

En Senado se presentaron 290 proyectos de ley, la mayoría de iniciativa parlamentaria. En total salieron aprobados 80 proyectos y 14 actos legislativos.