Así se ven las protestas de los jóvenes en Colombia desde la mirada de la prensa internacional

Colombia ha ocupado los titulares de prensa de medios nacionales e internacionales durante estos más de 20 días de paro nacional. En Mañanas BLU, hablaron periodistas internacionales para analizar la óptica desde la que se está proyectando esa información de la que son testigos millones de personas a nivel mundial.

"Lo que vimos en la calle es mucha gente cansada de la situación": Ramón Campos, periodista y productor de Vice News

"Al principio se veía como un paro normal. Pero de repente las muertes de manifestantes, algunas muy obvias. Eso ha alarmado mucho, ha causado una gran expectación": Juan Diego Quesada, corresponsal diario El País

"En Cali lo que notamos es que durante el día no se veía mucha fuerza pública", afirmó Lluis Muñoz, corresponsal de France 24

"No he leído en ningún medio reconocido del mundo que el Gobierno haya dado de asesinar a los policías. Por ahora no hay claridad de cuantos muertos de homicidios, pero hay indicios serios sobre 15 por parte de la Policía en medio de un paro en su mayoría pacífico. Esto visto desde afuera es aterrador, porque eso no pasa en la mayoría de países", dijo Alessandro Rampietti, reportero de Al Jazeera.

