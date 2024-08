Así va la tributaria: Gobierno pondrá a pagar más al petróleo y el carbón

El Gobierno buscará impuestos adicionales a las empresas de petróleo y carbón en la reforma tributaria que planea presentar la próxima semana ante los congresistas que estudian el presupuesto de la nación para 2025.

El Gobierno necesita obtener 12 billones de pesos en impuestos adicionales para evitar el cierre de proyectos de inversión el próximo año, todo por cuenta del desplome en el recaudo de los impuestos.

"Hay distintos aspectos, pero sí vamos a insistir. No vamos a recuperar la no deducibilidad de las regalías, que es algo que en Colombia ya se tuvo y no se puede volver sobre algo que ya está, digamos, cerrado. Pero todavía permanecen las rentas excedentarias y aquí vamos a insistir", explicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Las empresas de estos sectores no estarán incluidas en la rebaja general del impuesto a la renta, que pasará del 35 % al 30 % y que estará incluida también en el proyecto de ley. El Gobierno analiza cómo va a capturar esas rentas del sector para financiar el presupuesto.

Algunas personas naturales pagarían más impuestos con la nueva reforma

La Dian está estudiando la posibilidad de eliminar beneficios tributarios que aún permanecen en el sistema para las personas naturales. Sin embargo, el Gobierno está diciendo que de aplicar un nuevo recorte sería solo para quienes tienen ingresos distintos a su salario, algo que técnicamente se conoce como las rentas no laborales.

En Colombia, se considera, por ejemplo, que los ingresos por dividendos, inversiones, arrendamientos o pensiones no son rentas laborales

El Gobierno también descartó aumentos en el IVA o cambios al gravamen a los impuestos financieros.

Congresistas esperan el texto de la tributaria antes de seguir adelante con el presupuesto

Congresistas de varios partidos han pedido al Gobierno nacional que destape sus cartas y les presente el borrador de reforma tributaria antes de seguir con la discusión sobre el presupuesto para 2025.

El Gobierno ha dicho a los congresistas que si no hay una aprobación de la reforma tributaria, nueve ministerios se van a quedar sin un solo peso para proyectos reales de inversión el próximo año.

El Congreso tiene hasta el 15 de septiembre para votar el monto del presupuesto general de la nación y definir si se requiere o no esa reforma tributaria.

La reforma también incluye una medida que está esperando el congreso. La posibilidad de que el gobierno pague la deuda de opción tarifaria de estratos 1, 2 y 3 para que se puedan ver reducciones en la factura de la luz.