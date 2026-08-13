Asocajas pide que $90.000 millones para viviendas VIS sean destinados a afectados por terremoto

Hasta $90.000 millones podrían ser destinados a la recuperación de familias afectadas por el terremoto, si el Gobierno autoriza la propuesta presentada por Asocajas. La iniciativa busca ampliar las herramientas disponibles para atender los daños en las viviendas y ayudar a los hogares afiliados a recuperar sus condiciones de vida.

La propuesta contempla diferentes alternativas según el nivel de afectación de cada familia. Entre ellas están el arreglo de viviendas, el reforzamiento de estructuras que presenten daños, la reconstrucción de inmuebles que no puedan ser recuperados y la posibilidad de trasladar a hogares que requieran una nueva ubicación.

Los recursos provendrían del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) y también podrían utilizarse para cubrir arriendos durante la emergencia, recuperar elementos básicos que hayan sido perdidos y financiar otras necesidades relacionadas con la recuperación habitacional. Para poner en marcha este mecanismo, Asocajas requiere el aval del Ministerio de Vivienda.

Mientras avanza esta propuesta, las Cajas de Compensación mantienen la atención a las comunidades afectadas. Los servicios de salud fueron reforzados desde las primeras horas posteriores al sismo, con una atención especial a la salud mental, debido al impacto que la emergencia ha generado entre las personas damnificadas.



El terremoto también provocó daños en las instalaciones de varias Cajas. Comfamiliar Risaralda perdió su sede administrativa y su clínica quedó con afectaciones importantes, pero sus trabajadores continúan prestando servicios desde espacios alternativos, incluido un parqueadero. En Comfandi, dos edificios colapsaron, mientras Confa y Comfachocó también reportaron afectaciones en sus instalaciones.

En medio del Congreso de la Andi en Cartagena, las cajas de compensación plantearon facilitar las normas para que puedan participar, junto con las empresas constructoras, en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. La propuesta cuenta con el respaldo de representantes de Colsubsidio, AWS, Novus Civitas y Grupo Argos.

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Ante estas dificultades, el Sistema de Compensación Familiar puso en marcha mecanismos de cooperación para respaldar a las entidades más afectadas. La Universidad Javeriana se sumó al apoyo con un equipo médico para fortalecer la atención de la clínica de Comfamiliar Risaralda. Ahora, Asocajas pide al Gobierno y a los ministerios de Vivienda y Trabajo facilitar los mecanismos que permitan utilizar el FOVIS y avanzar en la recuperación de los hogares.

