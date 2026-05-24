Atacan con explosivos y disparos al Ejército en San José del Guaviare durante operativo preelectoral

Tropas del Ejército Nacional fueron blanco de un ataque con explosivos improvisados y disparos en zona rural de San José del Guaviare, mientras adelantaban labores de reconocimiento en el marco del despliegue de seguridad para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Según informó la Fuerza de Tarea Omega, los hechos ocurrieron en la vereda Peña Roja, donde soldados del Batallón de Despliegue Rápido número 2, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido número 1, realizaban tareas tácticas de verificación sobre un puente ubicado en un afluente del sector, como parte del denominado Plan Democracia 2026.

De acuerdo con el reporte militar, las tropas fueron atacadas mediante la activación de un dispositivo explosivo improvisado y disparos que, presuntamente, habrían sido ejecutados por integrantes de la estructura Jhon Linares del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc con presencia en la región.

El Ejército aseguró que, gracias a la reacción de las unidades y a los protocolos de seguridad implementados, ningún militar resultó herido y las operaciones continúan en la zona con el propósito de neutralizar posibles amenazas.



Las autoridades militares también advirtieron que, según información de inteligencia, esta estructura armada estaría instalando explosivos improvisados en puentes, carreteras, senderos, trochas y pasos obligados de zonas rurales del Meta y Guaviare, lo que representaría un riesgo tanto para la fuerza pública como para comunidades campesinas, menores de edad y animales.

El Ejército señaló además que estos hechos podrían tener como propósito alterar el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 31 de mayo, especialmente en regiones apartadas del suroriente del país.

Uno de los elementos que más preocupa a las autoridades es que, cerca de uno de los puntos donde fueron activados los explosivos, se encuentra una vivienda habitada por dos adultos mayores y tres menores de edad, lo que, según la institución, evidencia el riesgo que estas acciones representan para la población civil.

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La Fuerza de Tarea Omega rechazó el ataque y afirmó que continuará desarrollando operaciones militares sostenidas en Meta, Guaviare y Caquetá para garantizar la seguridad, la movilidad de los ciudadanos y la protección de los puestos de votación durante el proceso electoral.