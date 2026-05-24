Neutralizados cinco integrantes del Clan del Golfo durante combates con el Ejército en Sipí, Chocó

Cinco integrantes del Clan del Golfo murieron en desarrollo de operaciones militares adelantadas por el Ejército Nacional en zona rural del municipio de Sipí, departamento del Chocó, según informó la institución este domingo.

Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Lomas de Chupey, donde tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 25, adscrito a la Décima Quinta Brigada del Ejército, sostuvieron un combate de encuentro con miembros de la subestructura Edwin Guzmán Martínez de ese grupo armado organizado.

De acuerdo con el reporte oficial, el resultado de la ofensiva dejó la muerte de cinco integrantes de esa estructura criminal durante el desarrollo de las operaciones militares, aunque no se revelaron sus identidades.

Durante el procedimiento, el Ejército también reportó la incautación de cuatro armas de largo alcance, abundante munición y 29 proveedores. Además, fueron recuperados elementos de intendencia, inteligencia y comunicaciones que, según las autoridades, eran utilizados por el grupo armado para el desarrollo de actividades criminales.



Cinco delincuentes menos del Clan del Golfo. En operaciones militares adelantadas en Sipí, Chocó, tropas del @COL_EJERCITO neutralizaron a integrantes de este grupo delincuecial, en medio de combates desarrollados en el corregimiento de Lomas de Chupey.



La ofensiva permitió… pic.twitter.com/WooVTJMm3W — Mindefensa (@mindefensa) May 24, 2026

El coronel Óscar Javier Fernández, segundo comandante de la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional, aseguró que esta operación busca disminuir los factores de inseguridad en el departamento.

“En desarrollo de operaciones militares se logró la neutralización de cinco integrantes de la subestructura del Clan del Golfo ‘Edwin Guzmán Martínez’. Con este importante resultado buscamos generar tranquilidad a la población civil del municipio de Sipí y del departamento del Chocó”, afirmó el oficial.

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El Ejército indicó que continuará desarrollando operaciones sostenidas en corredores estratégicos del Chocó con el objetivo de debilitar las estructuras armadas ilegales que afectan la seguridad de las comunidades y reducir las acciones criminales en esta zona del país.

