Incautan una tonelada de cocaína en El Retorno, Guaviare; pertenecía a las disidencias de las Farc

En una operación militar adelantada en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, tropas del Ejército Nacional y la Policía ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, donde fueron hallados cerca de 996 kilogramos de droga sólida, además de grandes cantidades de insumos químicos utilizados para su producción.

El operativo se llevó a cabo en la vereda El Turpial, como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante una operación liderada por soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 19, adscrito a la Vigésima Segunda Brigada de Selva, en coordinación con la Policía Nacional.

De acuerdo con información de inteligencia militar, esta infraestructura ilegal pertenecería al bloque Jorge Suárez Briceño, específicamente a la estructura Jhon Linares, de las disidencias de las Farc.

Durante la intervención, las tropas encontraron 996 kilogramos de cocaína sólida y 184 galones de cocaína en suspensión. Además, fueron ubicados más de 1.000 kilogramos de bisulfito de sodio, 120 kilogramos de carbón activado, 3.697 galones de acetona, más de 1.700 galones de combustible, así como ácido clorhídrico y ácido sulfúrico, sustancias químicas utilizadas en el procesamiento del estupefaciente.



Tan fue incautada maquinaria y elementos empleados para la producción y comercialización de la droga. Entre los materiales hallados estaban balanzas digitales, lavadoras, hornos microondas, mesas artesanales, sopletes, moldes metálicos y otros equipos utilizados para el alistamiento del alcaloide.

El Ejército aseguró que continuará adelantando operaciones sostenidas en el departamento del Guaviare para combatir a los grupos armados organizados y reducir las economías ilícitas que financian actividades criminales en esta región del país.