Otro golpe al narcotráfico en Medellín: incautan cinco toneladas de cocaína en el barrio Belén

En menos de 24 horas se da otro golpe al narcotráfico en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que se logró incautar 5 toneladas de cocaína que estaban siendo almacenadas en un inmueble y que para distribuirse eran escondidas en un camión.

Un cargamento, proveniente del Cauca y avaluado en cerca de $5.000 millones, pretendía inundar varios sectores de la ciudad, objetivo que fue frustrado por parte de la Sijín de la Policía Metropolitana, que adelantó un allanamiento en el barrio Belén de Medellín.

Luego de la información ciudadana que daba cuenta del traslado de un cargamento hacia la capital antioqueña y las posteriores labores de inteligencia, allí se capturaron cinco personas, convirtiéndose así en una de las incautaciones más grandes en la historia reciente.

#Video La @DIJINPolicia llegó hasta el barrio Belén de #Medellín donde lograron la incautación de 5 toneladas de cocaína. El alcalde @FicoGutierrez aseguró que la droga estaba siendo almacenadas en un inmueble y lista para distribuirse en un camión. #MañanasBlu @ManuelVillaMe pic.twitter.com/D9mjlMzdJ1 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 22, 2026

De acuerdo con el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, estas drogas pertenecían a las disidencias, pero en la ciudad tenían vínculo con el grupo delincuencial Barrio Antioquia.



Por su parte, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, destacó que, con este resultado, sumado a las incautaciones durante estos cinco meses del 2026 en el Valle de Aburrá, se está cerca de superar el total de un año.

"Medellín no será bodega del narcotráfico. Vamos por cada una estructura, cada ruta y cada delincuente que pretenda sembrar miedo o financiar el crimen en Medellín. No vamos a parar", dijo el alcalde Federico Gutiérrez.

🚨Medellín no será bodega del narcotráfico: cinco toneladas de marihuana fueron sacadas de circulación y se capturaron a cinco presuntos integrantes de estructuras criminales en uno de los golpes más contundentes contra las economías ilegales este año.



Este cargamento,… pic.twitter.com/nsJPCyVuBy — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 22, 2026

Según las investigaciones, la sustancia sería movilizada en horas de la noche, en diferentes vehículos, para abastecer redes de tráfico local y metropolitano. Durante el procedimiento fue incautado también un camión que era utilizado para movilizar la droga y cuatro celulares.