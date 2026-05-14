Trabas del Gobierno nacional no permiten desmonte de parque eólico Jepírachi: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó al Gobierno nacional por no dar vía libre para que Empresas Públicas de Medellín desmonte el parque eólico Jepírachi en La Guajira, obras que se tuvieron que hacer hace 5 años. El mandatario aseguró que EPM ha tenido sobrecostos operativos por la demora en retirar el proyecto de la región

Y es que a más de dos años y medio de que Empresas Públicas de Medellín anunciara el desmonte del parque eólico Jepírachi en La Guajira, el mandatario aseguró que aún no se ha podido hacer la totalidad de la operación por trabas que ha puesto el Gobierno nacional.

Gutiérrez aseguró que a pesar de que ya se están haciendo las gestiones correspondientes para poder demostrar la infraestructura, se ha convertido en un problema todos los trámites que se han tenido que hacer aunque ya el proyecto cumplió su vida útil en octubre de 2023.

El alcalde de Medellín indicó que durante los meses posteriores a la decisión de desmontar el parque eólico Jepírachi, han sido múltiples trabas las que han llegado desde entidades de la Nación, lo que eventualmente ha generado sobrecostos.



“No, las trabas son de temas de temas ambientales, temas de negociaciones con las comunidades, consultas previas. Que eso tiene más costos a lo largo de los años y las negociaciones que tienen que hacer EPM inclusive para pagarle a las comunidades indígenas para poder desmontar”, aseveró.

A la espera de que se haga el desmonte definitivo, hay que recordar que Jepírachi ya había estado inmiscuido en una polémica luego de que la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ilusionaran en julio de 2023 a las comunidades Wayúu con la repotenciación y entrega del parque eólico, ubicado desde hace 20 años entre el Cabo de la Vela y Puerto Bolívar, como parte de un proceso de justicia económica.

No obstante, en aquel entonces EPM informó que luego de analizar la situación de los aerogeneradores de la central, se llegó a la conclusión de que no era posible recuperarlos y extender su vida útil como se había prometido a las comunidades aledañas.