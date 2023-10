EPM desmantelará el Parque eólico Jepírachi en La Guajira y le incumplirá a las comunidades Wayúu

Aunque EPM había prometido regalarle el parque a los Wayúu, la compañía informó que el parque eólico Jepírachi en La Guajira , pionero de la energía eólica en Colombia, será desmantelado tras culminar su operación este 9 de octubre en cumplimiento de una resolución de la CREG.

Recordemos que fueron la ex ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y el ex alcalde de Medellín Daniel Quintero, quienes ya no están en esos cargos, los que en el mes de julio ilusionaron a las comunidades Wayúu con la repotenciación y entrega del parque eólico, ubicado desde hace 20 años entre el Cabo de la Vela y Puerto Bolívar, como parte de un proceso de justicia económica con esta comunidad…

"Esta es una salida para generar procesos de justicia económica para la comunidad Wayúu, que siempre ha estado en torno al parque. Es una decisión de compensación y de nuevas relaciones sociales y económicas a partir de los proyectos de generación de energía renovable en La Guajira", dijo en su momento la exministra Irene Vélez.

Promesa que quedará en al aire pues, de acuerdo con EPM, luego de analizar la situación de los aerogeneradores de la central se llegó a la conclusión de que no era posible recuperarlos y extender su vida útil.

En Junio de 2019 la CREG impuso nuevas obligaciones a los parques eólicos existentes en Colombia, que jepírachi no podía cumplir por lo que debía ser desconectado del sistema y aunque EPM logró un acuerdo la CREG amplió el periodo hasta octubre de este año para su desconexión.

