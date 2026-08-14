Ataque de disidencias en Ortega, Cauca, deja más de 15 heridos: combates completan cinco días

Un ataque de las disidencias de las Farc mantiene en tensión al corregimiento de Ortega, en el municipio de Cajibío, Cauca. Los enfrentamientos contra unidades del Ejército comenzaron el pasado domingo 9 de agosto y, cinco días después, la confrontación continúa en esta zona rural del departamento.

La ofensiva ha dejado hasta ahora 12 militares y tres civiles heridos, de acuerdo con el reporte de las autoridades sobre la situación. La intensidad de los combates ha obligado a las comunidades a permanecer confinadas, mientras las autoridades y los habitantes enfrentan las dificultades para movilizarse y atender a las personas afectadas.

Según las denuncias conocidas desde la zona, las disidencias habrían logrado acopar a unidades del Ejército durante los enfrentamientos, aumentando la presión sobre la fuerza pública y dejando a la población civil en medio de la confrontación armada.

La situación también ha generado denuncias sobre personas desaparecidas y presuntos casos de reclutamiento forzado. A esto se suman versiones sobre posibles soldados que habrían sido secuestrados durante los combates, hechos que son materia de verificación por parte de las autoridades.



El impacto del ataque también se ha extendido a las viviendas de la población. Durante la noche fueron denunciados casos de viviendas que habrían sido incineradas, en medio de la continuidad de los enfrentamientos y de la presencia de los grupos armados en el territorio.

La preocupación llevó a familiares de habitantes de Ortega a protestar ante el Ejército. Los manifestantes reclamaron el envío de más tropas al corregimiento y pidieron una mayor respuesta de la fuerza pública para enfrentar la ofensiva de las disidencias y garantizar la seguridad de los habitantes.