Auditoría de Contraloría al Icetex detectó incongruencias en información financiera

BLU Radio conoció una auditoría con carácter de reserva que la Contraloría realizó a la vigencia del 2017 en la entidad. El pasado mes de diciembre el ente de control le envió una copia al nuevo presidente, Manuel Acevedo, nombrado desde el 21 de agosto del 2018, para informarlo de los problemas con su entidad.

Una de las solicitudes es un plan de mejoramiento inmediato para corregir fallas que podrían ser graves porque se trata de los créditos de alrededor de 400.000 usuarios.

Uno de los hallazgos que evidenció la Contraloría tiene que ver con demoras con el desembolso de los recursos para los programas del Gobierno que, en ese entonces, eran de entre 80 y 138 días para ‘Ser Pilo Paga’, una situación similar a la que ocurrió este semestre con los 46 cupos de los estudiantes de ‘Generación E’ para Medicina en la Universidad de los Andes, que no pudieron iniciar sus estudios porque hubo una falta de coordinación con los pagos entre el Icetex y la institución educativa.

Otro de los hallazgos tiene que ver con fallas en la información sobre la contratación de la entidad. Hay contratos que no aparecen y que no están debidamente registrados.



“Evaluada la muestra de contratos se evidenció que en la página del Icetex la información contractual se encuentra desactualizada o los links indicados no presentan la información correcta de acuerdo con el número de contrato y el objeto”, dice el documento de la Contraloría.

De otro lado, se habla de incongruencias con la información financiera. La Contraloría encontró incompatibilidad con un giro de $19.000 millones de pesos que no se pudo corroborar con la información contable de la entidad, producto de los rendimientos de los fondos de administración y que, supuestamente, fueron desembolsados al Tesoro Nacional.



Tampoco hay claridad sobre una aprobación para el uso de $15.000 millones en “títulos” del Grupo Argos. Dice la Contraloría que no se pudo evidenciar una aprobación expresa de la junta directiva de la entidad para el uso de ese dinero y cuestiona el seguimiento y control de los recursos en el Icetex.



Por estos hallazgos, la entidad que le realiza préstamos a largo plazo a los estudiantes del país para reinvertirlos en las carreras profesionales de otros jóvenes debe realizar un plan de mejoramiento con el fin de que las incongruencias se resuelvan. Hasta ahora no hay una respuesta del Icetex sobre el problema con los 46 becados de ‘Generación E’, que se quedaron sin clases este semestre por la falta de coordinación en el desembolso de los giros a la Universidad de los Andes.

