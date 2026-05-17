Aumentan recompensa a 100 millones tras homicidio en Cubarral, Meta, de líderes políticos

En una rueda de prensa conjunta con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, la gobernadora del departamento del Meta, Rafaela Cortés, anunció un paquete de medidas urgentes tras los recientes hechos de violencia que sacuden al municipio de Cubarral. La mandataria confirmó que, en articulación con las alcaldías locales, se elevó la recompensa para dar con los responsables de estos crímenes.

"Llegamos a unas conclusiones importantes. Primero, junto con los alcaldes, se aumentó la recompensa a 100 millones de pesos para quienes nos ofrezcan información para lograr la captura de estos delincuentes", afirmó la gobernadora Cortés.

Tres medidas clave para recuperar el orden en el municipio:



Fiscalía especializada: la Fiscalía General de la Nación designó un grupo de fiscales e investigadores especializados dedicados exclusivamente al esclarecimiento de los homicidios perpetrados en Cubarral.

la Fiscalía General de la Nación designó un grupo de fiscales e investigadores especializados dedicados exclusivamente al esclarecimiento de los homicidios perpetrados en Cubarral. Mayor movilidad para el Ejército: la Gobernación del Meta hará entrega de 12 motocicletas al Ejército Nacional con el fin de intensificar los puestos de control, el patrullaje y la presencia institucional en los sectores más vulnerables.

la Gobernación del Meta hará entrega de 12 motocicletas al Ejército Nacional con el fin de intensificar los puestos de control, el patrullaje y la presencia institucional en los sectores más vulnerables. Operaciones conjuntas: la Fiscalía, el Ejército y la Policía mantendrán operativos coordinados de inteligencia e investigación para garantizar el control total del territorio.

Con estas acciones, las autoridades buscan blindar el sur del departamento y devolverle la tranquilidad a los habitantes de Cubarral, fuertemente golpeados por la delincuencia en los últimos días.