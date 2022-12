Aún no hay respuesta oficial del papa sobre Tribunal Especial: De la Calle

A una pregunta de BLU Radio, el jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, dijo que hasta el momento no ha habido una respuesta oficial del Vaticano a la invitación para que el papa escoja un delegado para conformar el Tribunal Especial.

“No ha habido ninguna respuesta oficial del Santo Padre y eso es todo lo que podemos decir”, expresó.

De otro lado, De la Calle dijo que el Gobierno ha favorecido la más amplia participación política de las Farc, porque ese es el propósito de un proceso de paz de esa naturaleza.

“Hay obstáculos derivados del marco jurídico para la paz en relación con ciertos delitos”, agregó.

También dijo que es necesario presentar al Congreso una reforma constitucional para modificar el marco jurídico para la paz y abrir la mayor participación posible.

De la Calle insistió en que no hay curules a dedo para las Farc.

Sobre la decisión del Vaticano, monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, dijo que aún no sabe si el papa Francisco escogerá a un delegado o no. Además, dijo que la posición de la Iglesia católica es no tomar posición por el SÍ o por el NO.

Escuche aquí a monseñor Castro: