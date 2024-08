Aún si se importara gas la situación para 2025 es alarmante: Industriales

Los industriales del país están preocupados por el déficit de gas nacional para el 2025 y temen que la situación termine siendo crítica, tanto para sus costos como para el suministro de la industria al interior del país.

De acuerdo con cálculos de Ecopetrol, para el año entrante hacen falta 121 GBTU (12 % del consumo anual) y tendrán que ser importados para cubrir la demanda del país o dejar de consumirse al interior del país.

“Esto es alarmante porque aún si se importara aún más gas, este sería más caro y gran parte de la demanda de gas del interior no podría recibirlo el todo caso porque la infraestructura de gas bidireccional no se ha construido. Esto a pesar de que se contempla desde hace más de 5 años en el plan de expansión de gas de la Upme. Finalemente, mucha industria no tiene sustitutos. Es decir, tendrá que bajar producción”, dijo a Blu Radio la presidente de Asoenergía, Sandra Fonseca.

Y es que la infraestructura colombiana se construyó con un mercado en el interior y otro en la costa, pero hoy el gasoducto Ballena-Barranca, que conecta a los dos mercados, opera en dirección a la costa. Hacer que ese gasoducto pueda operar en ambas direcciones (bidireccional) es un proyecto que acaba de ser aprobado por el Gobierno, pero que tomará dos años en ser una realidad.

Eso quiere decir que será todo un desafío logístico traer las suficientes cantidades de gas importado al interior del país y la industria es la última en la fila. Por ley el sistema le da prioridad al abastecimiento de los hogares.

“Esperamos que los precios se controlen para que no haya una subida de precios escalada debido al déficit. Por otro lado, se deben garantizar todos los sustitutos a precio y disponibilidad adecuada para que la industria pueda seguir produciendo de manera competitiva”, dijo Fonseca.

Fonseca cree que algunas industrias podrían verse forzadas a operar con otros tipos de combustibles, pero algunas no tienen como reemplazar el gas natural y tendrían que bajar el ritmo de producción. Un tema especialmente grave para la industria de alimentos.