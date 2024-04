“Aunque moleste, la prostitución mueve la economía del país”: Valery P. Ramírez, presidenta sindical

En una entrevista en el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales, Valery P. Ramírez, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia, expresó la posición del sindicato ante la reciente medida de prohibición de la oferta y demanda de actividades sexuales en El Poblado, Medellín. También explicó el origen de su apellido.

"La P es el apellido paterno, pero lo suprimí por un tiempo, ya que siempre nos mencionan con el apellido masculino de nuestro padre, entonces, como que también le estoy dando alusión a mi apellido femenino al apellido materno. Entonces aunque exista el parra lo suprime y me llamo Valery P. Ramírez"; dijo.

Ramírez fue enfática en rechazar los delitos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, afirmando que el sindicato está comprometido en combatir y identificar estas bandas delictivas teniendo en cuenta el caso del estadounidense que fue sorprendido con dos menores en un hotel de Medellín.

"Claro, me sorprenden y desde mi pensar y desde el sindicato, también en nombre de muchas organizaciones que trabajamos en pro de los derechos humanos, de la del trabajo sexual y la regulación, rechazamos los delitos de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Nosotras estamos también cómo nos articulamos para perseguir estas bandas", resaltó.

La medida que prohíbe la oferta y demanda de actividades sexuales en El Poblado ha generado controversia en la comunidad y entre los sectores involucrados en esta industria. Ramírez, en representación del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia, hizo hincapié en la importancia de abordar el tema de manera integral, respetando los derechos de las personas que ejercen esta actividad de forma consensuada y segura.

Aunque aseguró que eso es una realidad que viene pasando desde hace mucho tiempo, según ella, ellas como trabajadoras sexuales y como organizaciones sociales, no tienen la culpa de este delito. Además asegura que esta nueva acción del decreto de la alcaldía no da solución a esta problemática. Simplemente es una "acción punitivista y criminaliza que persigue a las personas que estamos detrás de este ejercicio", aseguró.

También contestó la pregunta en la que se cuestionó si las bandas criminales se aprovechan de la situación actual del país, porque la prostitución es a nivel nacional y no tiene una regulación.

"Aunque que la prostitución no es criminalizada y es legal siempre y cuando sea voluntaria. Como no hay una regularización, se aprovechan las bandas criminales para seguir violentando, para seguir discriminando, para seguir usando nuestras humanidades. Y como no hay algo a la cual acogernos para poder exigir, se respeten nuestros derechos humanos, esto sigue acrecentando", dijo

Y agregó "Entonces, esta acción del alcalde no es la más efectiva porque aquí está criminalizando y persiguiendo a las los y trabajadores sexuales, pero no está involucrando a los actores de los delitos. Aquí no está persiguiendo a las bandas criminales, sino que está desplazando el libre desarrollo o circulación del sector de las trabajadoras sexuales", enfatizó.

El sindicato se comprometió a seguir luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales, al mismo tiempo que busca formas de colaborar con las autoridades para combatir la explotación sexual de menores y adolescentes. La presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia concluyó destacando la necesidad de un enfoque integral y respetuoso hacia esta realidad en la ciudad.

Finalmente, Ramírez mencionó la falta de regulación, de los famosos catálogos que ofrecen los hoteles con servicios sexuales de chicos, chicas, inclusive niños y niñas y de lo que aporta, según ella, la prostitución a la economía del país.

"Dejemos bien claro que aunque el país le molesta la prostitución y el ejercicio del trabajo sexual, no es un secreto que esto mueve la economía del país y más aquí en la ciudad de Medellín. Nosotros, las trabajadoras sexuales, hacemos parte de la cadena de la economía y aportamos al crecimiento de la ciudad. Entonces no le están dando la atención necesaria para poder proteger las vidas y dar solución a esta problemática, sino que quieren criminalizar y quieren abolir esta profesión", concluyó.