Autor del libro El M-19, de la guerra a la política: “Cuestiona al establecimiento y al mismo M-19"

La presentación del libro El M-19, de la guerra a la política, del profesor y sociólogo Jaime Rafael Nieto López, terminó convirtiéndose en un tema de debate en Medellín, luego de que la Alcaldía ordenara su cancelación minutos antes de iniciar el evento. Aun así, decenas de asistentes decidieron permanecer en la Biblioteca Pública Piloto y escuchar al autor en un acto sin micrófonos ni logística formal.

La decisión del alcalde Federico Gutiérrez se basó en que, según expresó en redes sociales, en la ciudad “no habrá espacio para la apología al terrorismo”, al referirse al contenido del libro sobre el M-19. Sin embargo, el propio Nieto rechaza esa interpretación y sostiene que su trabajo tiene un carácter estrictamente académico.

En entrevista en Mañanas Blu, el autor explicó que su obra no busca exaltar a ese grupo insurgente, sino analizarlo desde una perspectiva crítica. “Cuestiona al establecimiento y al mismo M-19”, afirmó, al detallar que su investigación examina tanto las decisiones del movimiento como las condiciones políticas en las que surgió.

“El libro pierde su carácter académico si se convierte en apologético. Lo que hace es cuestionar la realidad y los actores de poder”, señaló Nieto, quien además aclaró que el texto no responde a coyunturas políticas actuales. Según explicó, se trata de una investigación desarrollada en 1995 como tesis de maestría, lo que —dice— demuestra que no fue escrita con fines electorales ni ideológicos del presente.



El libro recorre el proceso del M-19 desde su surgimiento como guerrilla hasta su paso a la vida política legal con la Alianza Democrática M-19, así como su crisis en la década de los noventa. En ese análisis, Nieto insiste en que no se trata de justificar la lucha armada, sino de entender los contextos que la hicieron posible.

Sobre la polémica, el académico fue crítico con la decisión del mandatario local. Calificó de “irresponsable” la postura de Federico Gutiérrez y aseguró que se censuró una obra sin haber sido leída. “No se puede descalificar como apología al terrorismo un libro que no se conoce”, afirmó.

Durante la entrevista también se abordaron aspectos históricos como el Frente Nacional y la exclusión política de la época, elementos que, según Nieto, son claves para comprender el surgimiento de movimientos insurgentes en Colombia. No obstante, reiteró que su enfoque no es justificar estos procesos, sino analizarlos.