Fue un acto político en espacio público: Fico tras intento de cancelar lanzamiento de libro del M-19

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió su decisión de intentar cancelar el lanzamiento del libro El M-19, de la guerra a la política en la Biblioteca Pública Piloto, argumentando que se trataba de un acto con fines políticos en un espacio público, lo cual violaría la Ley de Garantías.

A pesar de la orden emitida 11 minutos antes de la hora programada, el evento finalmente se llevó a cabo, lo que desató un fuerte enfrentamiento verbal con el presidente Gustavo Petro.

Para el mandatario local, la intervención no fue un acto de censura, sino un cumplimiento de su deber administrativo.

“Este era un evento abiertamente con fines políticos. Yo como alcalde tengo la obligación de hacer cumplir la ley de garantías. En ningún espacio público de la ciudad, que sea 100% público, se pueden realizar este tipo de eventos”, afirmó Gutiérrez en entrevista con Mañanas Blu.



Gutiérrez señaló que la carátula del libro, que muestra al actual presidente Petro, y la información recibida sobre el uso del espacio para impulsar candidaturas políticas, confirmaban la naturaleza del acto.

“Eso no es cultura, eso es usar lo público para imponer una narrativa política”, sentenció, subrayando que su administración permite la libre expresión, pero no el uso de recursos públicos para "reescribir la historia".



Dura respuesta al pasado del M19

El alcalde fue enfático al expresar su posición personal e institucional sobre el grupo guerrillero al que perteneció el actual jefe de Estado.

“A mí nadie me saca de la cabeza que el M19 fue un grupo terrorista que secuestró, asesinó y que le hizo daño a Colombia, que es responsable del holocausto del Palacio de Justicia”, dijo el mandatario.

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Gutiérrez también criticó lo que llamó una tendencia a "romantizar" la violencia ante nuevas generaciones que no vivieron esa época,.Frente a las acusaciones de Petro, quien comparó la acción de Gutiérrez con la quema de libros y personas, el alcalde respondió:

“Yo en mi vida he empuñado un arma ni la empuñaré en contra de nadie, pero esta gente, que fueron los que empuñaron las armas, hoy posan básicamente como los adalides de la verdad”, expresó.

Escuche la entrevista: