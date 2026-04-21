Alcalde de Medellín ordenó cancelar presentación de libro sobre el M19, pero este evento sí se hizo

De manera paradójica, y tras un mensaje del alcalde Federico Gutiérrez que anunciaba su cancelación, se desarrolló con la presencia de decenas de personas la presentación del libro ‘El M19, de la guerra a la política’ en el hall de la Biblioteca Pública Piloto, espacio en el que el autor Jaime Rafael Nieto López conversaba con Freddy Chaverra (politólogo) y José Miguel Sánchez (profesor universitario).

Diez minutos antes de las 5:00 de la tarde, hora de inicio del evento, el director de este espacio comunicó la decisión de la alcaldía de que el evento no se realizaría. los presentes, en una especie de "acto de resistencia", se quedaron para presenciar, aunque fuera sin sonido, lo que el docente y sociólogo contaría sobre su análisis.

En el trino del mandatario, este aseguró que la ciudad "nunca tendrá espacio la apología al terrorismo" y justificó su orden en que el M-19 no fue un “relato romántico”: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia". A la par indicó que se respeta la memoria de las víctimas y "no la propaganda de quienes empuñaron las armas", calificando el evento como de carácter evidentemente político.

Fernando Pérez, vocero de Ediciones 'Desde Abajo' en Medellín, le contó a Blu Radio que habían separado el espacio desde hace tres semanas, compartiendo la pieza gráfica, sinopsis del libro y la tabla de contenidos, descartando así que se tratara de un mal entendido en la finalidad del evento.



"Nosotros no estamos haciendo campaña. El trabajo lo hace el profe en el año 95, es una investigación que él hace para su para su maestría. No intenta de una u otra manera ni romantizar ni echar flores, busca hacer un análisis de coyuntura, que es lo que el proceso es experto en hacer, para identificar a los actores. En este caso, hay un actor de esa época, entre los setentas y los noventa, quien trata de de estudiar y se llama M19, así como otra persona lo pudo haber hecho con la UP o u otro partido, como el liberal conservador", expuso.

Brean Acosta Salazar, asistente al conversatorio, calificó como un acto de censura lo sucedido y narró que, incluso, hizo presencia la Fuerza Pública, pero al ser en la entrada de la biblioteca fue difícil "controlar" que se quedaran o no allí.

"La gente no se quiso ir y se quedó en las bancas y no se había querido mover hasta ahora, como acción de resistencia y protesta. Incluso, ha habido amedrentamientos por parte de la Fuerza Pública en algunas ocasiones, solo que no no se han atrevido a ingresar al hallcito de la biblioteca. De alguna u otra forma, es la consolidación de una censura por parte del poder hegemónico del Distrito, que toda la persona que piense diferente a la lógica de la administración distrital tiene que ser censurada o, en este caso, estigmatizada", opinó.

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En un escueto comunicado de la Biblioteca Pública Piloto se indica que se canceló el evento "en cumplimiento de la Ley de garantías Electorales y, teniendo en cuenta el contenido proselitista del libro", un punto que controvierte la editorial, que aclaró que el docente ha investigado estos temas desde hace 40 años y que en el desarrollo del conversatorio "es como si tuviéramos, por ejemplo, publicidad o alusión a un partido, no lo tenemos", aclaró el vocero.

Por lo pronto, en la sinopsis del libro se indica que “se trata de una revisión a partir de la trayectoria histórico-político de uno de los actores más dinámicos del acontecer político en Colombia, como lo fue el Movimiento 19 de Abril (M-19), surgido a comienzos de los años setenta e inspirado en uno de los momentos políticos más traumáticos de esta historia nacional, como lo fueron las espurias elecciones del 19 de abril de 1970, entre el candidato conservador Misael Pastrana Borrero, el último del Frente Nacional bipartidista, y el candidato de oposición el general Gustavo Rojas Pinilla, por parte de una de las terceras fuerzas políticas más disruptivas hasta ese momento como lo fue la Alianza Nacional Popular (Anapo)”.

