Autoridades colombianas, en alerta por macabro juego ‘La Ballena Azul’

Autoridades investigan si el suicidio de tres menores de edad en Cúcuta, Valle del Cauca y Caquetá guarda relación con un macabro juego en Internet conocido como ‘La Ballena Azul’ o ‘Blue Whale’.



Blu Radio conoció varias denuncias de padres de familia colombianos que afirman que sus hijos adolescentes se han quitado la vida por culpa del macabro juego ‘La Ballena Azul’, que aparentemente fue inventado en Rusia y que hoy se difunde ampliamente en redes sociales.



La Ballena Azul es un supuesto juego que reta a los jóvenes a superar varias pruebas; los invitan a hacerse daño, convocar espíritus y perturbar sus mentes a través de contenidos audiovisuales. El último reto de este mal llamado juego consiste en quitarse la vida.



-Alerta en Norte de Santander:



El caso más reciente en el país habría ocurrido en la ciudad de Cúcuta, donde los padres de una niña de 13 años contaron cómo la menor terminó suicidándose tras seguir las instrucciones de este juego difundido por Internet.



Mailen Villamizar, madre de la menor que se suicidó en el municipio de Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta, manifestó que la pequeña presentaba características y comportamientos que la llevan a pensar que jugaba ‘La Ballena Azul’.



-Casos en Valle del Cauca:



También en los micrófonos de BLU Radio un padre de familia en San Pedro, Valle del Cauca, hizo un llamado desesperado a los padres para que presten atención a sus hijos, luego de que su niña de 13 años también se quitara la vida, al parecer, perturbada por esa práctica.



La menor cursaba octavo de bachillerato y hace pocos días se quitó la vida en horas de la mañana en su casa. Hasta el momento no se ha podido establecer con exactitud las causas del suicidio, pero su padre, Mauricio Mejía, aseguró que no se descarta la posibilidad de que su hija tomara la decisión con base en el macabro juego.



“A la niña nunca le vimos un comportamiento extraño. Era una niña muy alegre. He estado averiguando algunas señas sobre un juego que se llama ‘La Ballena Azul’, que se tienen que tatuar eso en el cuerpo (…) Ella no dejó escrito nada, lo único que hizo antes fue mandarme un mensaje al WhatsApp y me escribió: ‘Papi, perdóname por lo que voy a hacer’”, señaló.



El propio alcalde de San Pedro, Célimo Bedoya, confirmó que ha venido tomando medidas en los colegios porque tiene conocimiento de que algunos jóvenes han hecho pactos mediante juegos por redes sociales.



-La Ballena Azul habría llegado a Caquetá:



En el departamento de Caquetá también se conoció un caso documentado de una niña que se habría quitado la vida con las instrucciones del macabro juego. Llama la atención que sus familiares cuentan que cuando los niños empiezan a jugar no tienen salida.



La víctima en Caquetá fue otro adolescente de 14 años que se ahorcó en el garaje de su casa, al parecer, después de realizar 50 pruebas en contra de su integridad.



Familiares no se percataron de la situación hasta que fue demasiado tarde y, dicen, que hubo amenazas y presiones contra el joven.



“Era un niño de 14 años de familia, muy educado, con padres muy pendientes de él. Siempre se habló con él sin ningún tapujo. Sino que son cosas en que los amenazan y lo primero que dicen es que no cuente nada a los padres porque les pueden suceder cosas”, contó un familiar del menor.



El coronel Fredy Bautista, director del Centro Cibernético de la Dijín, explicó el funcionamiento del macabro juego, que en todo el mundo habría cobrado la vida de cientos de menores de edad.



El juego consiste en 50 desafíos que van subiendo de nivel para al final terminan lanzándose de un edificio o ahorcándose, como serían los casos registrados en Colombia.



La ballena azul se ha hecho viral en diferentes partes del mundo. En Rusia van 130 jóvenes que se han suicidado; en Brasil y América Latina se ha encendido la alarma frente a este juego por comunidades en Facebook que lo promueven.



Se cree que La Ballena Azul se originó en Vkontakte, una imitación rusa de Facebook, en la que se publican varias noticias falsas referente a tal juego que, finalmente, lo terminaron haciendo viral en Internet, según señaló el coronel Bautista.

